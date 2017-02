Ana Rosa Quintana, se 'moja' en 'La guerra del perro de Isabel Pantoja'

1 feb 2017 corazón

¿Quién se iba a imaginar que, de todo lo que dijo Isabel Pantoja en 'El Hormiguero', lo que más revuelo iba a desatar era el tema de su perrita? Sí, Sissi P. se ha convertido en el centro de una guerra en la que la tonadillera está a un lado y Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana, a otro.

Isabel aseguró que su perrita era "para comérsela", a pesar de quien se la "había regalado". Ahí empezó la investigación. La mascota llegó a sus manos en 'Sabor a ti', se la entregó Jorge Javier y la pagó Ana Rosa.

Ayer era Vázquez quien ofrecía en 'Sálvame' un discurso brillante reprochándole que utilizara al perro para lanzarle un mensaje. Atacó a la que antaño fuera su amiga, repitiendo una y otra vez que no tenía ni un poco de dignidad.

Esta mañana ha sido Quintana quien, en su programa, se ha puesto al lado de su compañero de cadena. "Tiene muchos motivos para estar enfadado, porque fue un detalle tan feo, tan innecesario y tan gratuito que entiendo que se indigne", manifestaba.

Se lo regalamos porque era íntima amiga del director del programa"

Y ha contado cómo fue ese momento en el que se le hizo entrega: "Isabel Pantoja vino de invitada a 'Sabor a ti', porque era íntima amiga del director, Antonio Robles, y de Chelo García Cortés, que trabaja ahí". Añadía: "Creo que se lo regalamos porque se le había muerto uno. Y se lo entregó Jorge Javier porque él y la cantante se hacían gracia".

"No voy a hacer un alegato contra ella, porque no somos amigas, pero me parece innecesario que siga creándose más enemigos, pero es la historia de su vida", sentenciaba visiblemente enfadada y acentuando su apoyo a Jorge Javier.

Para concluir con el tema decía: "No puede seguir siendo tan soberbia después de haber pasado lo que ha pasado. Es una pena que no haya aprendido nada".

