Antes de pisar el escenario, despierto a la bestia

4 feb 2017 antonio albert

Rodeado de fichas y esquemas, ultima los detalles del guion a pocas horas de empezar "la gala más austera y sencilla de los últimos años". A Dani Rovira se le nota tranquilo, sereno, pero con ganas de subir al escenario a darlo todo. El cómico malagueño quiere que sea una gala ágil en la que el cine español sea el gran protagonista.

Corazón Véndanos la gala en un titular.

Dani Rovira Este año hay muchas cintas que han funcionado en taquilla. Eso significa que la gente las ha visto, y eso es bueno, porque despierta más interés.

Corazón Tercer año consecutivo como presentador. Parece que ha hecho suyo el eslogan de su película '100 metros', “Rendirse no es una opción”.

Dani Rovira No es cuestión de rendirse, sino de saber ubicarte y aprovechar las oportunidades. Los actores tenemos nuestro ego, claro, y eso de tener un récord que me permite salir en una pregunta del Trivial… ¡Es lo más!

Corazón Hemos visto sus fotos en Instagram con su equipo… Dan ganas de pedir un 'making of', porque debe ser divertido verles trabajar

Dani Rovira Es el segundo año que nos vamos a una casa de campo, con la familia, y nos encerramos con litronas y berberechos. Nos ponemos un horario y empezamos a parir ideas. El contexto es ideal: aislados, tranquilos. Somos amigos y enseguida salen locuras, hallazgos

Corazón ¿Es de los que va probando los chistes antes de incluirlos en un monólogo?

Dani Rovira Reconozco que soy un cómico atípico. Para el proceso de creación soy muy pudoroso, me cuesta compartirlo. De hecho, yo escribo en el escenario.

Corazón ¿Tiene algún ritual para la ceremonia?

Dani Rovira Solo llevo tres años, pero sí tengo mis cosillas. Me gusta ser el primero en estar maquillado y con el esmoquin. Y me pongo por el tema de la alfombra roja, las redes… los compromisos de promoción. Una hora y media antes, me voy a una carpa instalada en el bacsktage, con un monitor para ver el photocall y con los guionistas y amigos, ir soltando perlitas que quedan entre nosotros: son nuestros ‘Goyas golfos’, para calentar. Me gusta animarme, tomarme una copita de vino y venirme arriba. Salir en frío es un suicidio en televisión. Necesito despertar a la bestia para pisar el escenario en caliente.

Corazón Esta edición se presenta austera. Está solo ante el peligro...

Dani Rovira Sí, pero también me siento más seguro. Para bien o para mal, todo el peso recae en mí. Si la cago, la cago solo. No hay números como el Resistiré. Ni trucos de magia ni bailo claqué. Estoy yo solito en el escenario, bueno, con la orquesta sinfónica. Pero eso me pone, al fin y al cabo, es lo más parecido a lo que he hecho en mi carrera de monologuista.

