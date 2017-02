“Es un premio que da alegría pero despierta nostalgia”

C. También es momento de hacer balance. ¿Piensa más en lo que ha hecho o en lo que le queda por hacer?

A.B. Soy muy poco dada a mirar hacia el pasado. Como suele decirse: ‘Para atrás, ni para coger impulso’. Tampoco soy muy consciente de lo que he hecho: está hecho y punto. Otra cosa es mantener una referencia, seguir con el aprendizaje vital, usar esa experiencia para ser la mejor versión de una misma. Soy más de vivir el presente y, sobre todo, de ser consciente de ese presente: me encanta despertar cada mañana, sentirme viva, con energía y salud, y saber que eso es lo realmente importante

C. ¿Usted recuerda más los éxitos o los fracasos?

A.B. A partes iguales. Tampoco soy de regodearme en los éxitos. Y el fracaso es esencial para crecer. Aunque también he aprendido que esos conceptos son relativos. A veces me pasa cuando veo trabajos de hace años y en los que me recordaba fatal, y de pronto me digo, pues no estoy tan mal… En otros casos me pasa al contrario. Lo cierto es que la memoria nos engaña, hace esas jugadas y distorsiona nuestra percepción de la vida. Pero no me cuesta nada reconocer mis errores, no me empecino en tener razón y creer que todo está bien. No tengo conmiseración conmigo. Soy mi peor crítica... o la mejor, según se mire.