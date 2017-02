El vídeo con el que la madre de Cristiano Ronaldo le ha felicitado por su cumpleaños

6 feb 2017 corazón

Cristiano Ronaldo no pudo celabrar su cumpleaños marcando, porque el temporal impidió que el Real Madrid, por motivos de seguridad, pudiera disputar el partido programado para este domingo contra el Celta de Vigo.

Así que el delantero portugués pudo soplar las 32 velas de su tarta de cumpleaños en familia. El propio futbolista colgó una imagen en su Instagram en la que aparece con la tarta y junto a su hijo y a su madre, Dolores Aveiro. Esta, a su vez, también quiso mostrar en la misma red social un vídeo con recuerdos de la vida de su hijo.

Parabéns filho Un vídeo publicado por @doloresaveiroofficial el 5 de Feb de 2017 a la(s) 1:04 PST

De la que no hay ni rastro es de Georgina Rodríguez, la nueva novia del deportista. No sabemos si, directamente, no estaba en la fiesta o si se trata simplemente de una estrategia de no sobrexponerla. Aunque teniendo en cuenta que la presentó en sociedad hace menos de un mes en la Gala The Best, sería llamativo.

