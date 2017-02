No elegimos nuestra canción, ella nos eligió

11 feb 2017

Su cara quizá les suene, y también forma de cantar, porque pasó por 'La voz' bajo la tutela de Melendi. Ahora volvemos a verla en televisión poniendo toda la carne en el asador para llegar hasta Kiev con Momento Crítico una canción «que no elegimos, ella nos eligió a nosotros». Ella, que se confiesa eurofan, asegura que llegar a representar a España en Eurovisión: «Sería un doble sueño y un honor». Para lograrlo, Maika (40 años) asegura que sus puntos fuertes son precisamente su estilo personal y una canción diferente. «Mi voz es bastante personal y mi imagen no cuadra con ella. Siempre he afirmado que en Eurovisión no hay que pasar desapercibido. ¿Por qué no probar con algo totalmente diferente?»

Corazón ¿Qué significaría para ti representar a España en Eurovisión?

Maika Barbero No creo que se pueda expresar con palabras. Sí como eurofán es un sueño pisar el escenario del festival, ¡imagínate representando a tu país! Sería un doble sueño y un honor y tened por seguro que me dejaría la piel en ello.