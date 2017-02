El mensaje de Adele a Beyoncé en los Grammy

13 feb 2017 corazón

Uno de los grandes nombres de los Grammy 2017 fue, sin duda, el de Adele. La cantante se llevó cinco premios en una noche en la que, por segundo año consecutivo, se alzó con el galardón al Mejor Álbum por 'Hello'. Sin embargo, pareció no estar conforme del todo...

La cantante subió al escenario y quiso rendir homenaje a una de sus rivales por el premio y, como bien explicó, grandes ídolos musicales. "No puedo aceptar este premio. Mi vida es Beyoncé y su álbum, 'Lemonade', para mí fue monumental y un apoyo para el alma. Pudimos ver otro lado de ti que no siempre nos dejaste ver y te lo agradecemos", comenzaba la artista.

"Pero estoy agradecida, Estados Unidos siempre ha sido amable conmigo, no sé por qué. Es maravilloso poder mostrar el premio a mi hijo", continuaba antes de volver a lanzar flores a la que ha sido su gran inspiración en su carrera profesional.

"Era el año de Beyoncé y 'Lemonade', el disco más osado de su carrera, enfocada en las dificultades y la resistencia de las mujeres negras, cantándole a su poder de superar a un padre duro, un marido lujurioso y una larga historia de persecución", proseguía con su relato.

Beyoncé ha sido mi ídolo mi vida entera"

"Ella ha sido mi ídolo mi vida entera. Tenía 11 años y algunas amigas me mostraron una canción. Era 'No, No, No'. Lo recuerdo perfectamente. Me enamoré inmediatamente de ella, tenía 11, tengo ahora 29", alañadía

Y concluía sus palabras de cariño hacia la diva del pop así: "Y la sensación cuando escuché 'No No No' fue exactamente la misma que cuando escuché 'Lemonade'.

