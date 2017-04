Desnudos mediáticos: Adán y Eva VIP

22 abr 2017 Alessandra Pagliacci

El cantante Ricky Martin vuelve a estar de actualidad después de protagonizar un divertido baile en calzoncillos. Pero no ha sido el único momentazo que nos ha regalado últimamente. También fue el protagonista de uno de los últimos desnudos más sonados mediáticamente. Ocurrió durante la presentación de su nuevo show, llamado 'All in', en Las Vegas. En el vídeo de introducción, el puertorriqueño aparecía haciendo flexiones para después pasar al baño, donde comenzó a subir la temperatura al deshacerse de toda la ropa y pasear completamente desnudo, con una toalla que le tapaba solo sus partes íntimas. Puro erotismo en una escena que provocó el grito de todos los presentes. Ricky Martin sabe desatar la locura entre sus seguidores y, una vez más, lo consiguió. Durante el acto también estuvo presente su futuro marido, el artista Jwan Yosef.

Cabe decir que no es la primera vez que hemos visto al cantante presumiendo de esculpido cuerpo, que trabaja a base de sudor y lágrimas en el gimnasio, asesorado por un entrenador, pero sí la única hasta ahora que le hemos visto tan ligero de equipaje. Pero no ha sido el único famoso que ha escandalizado a más de uno con su desnudo.

Otros casos

Hay algunos, como es el caso de Miley Cyrus, Justin Bieber o Kim Kardashian, que, desde que crearon su perfil en redes sociales, nos tienen acostumbrados a ver sensuales fotografías de ellos, dejando poco a la imaginación. Otros, como Marta Hazas o Paco León, los han hecho en contadas ocasiones para celebrar el aumento de sus seguidores en sus cuentas. De hecho, el actor y director popularizó el momento de deshacerse de toda la ropa como homenaje a todos sus followers. Y ya hay varias celebrities patrias que han seguido su ejemplo.

@albertmullor Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 9:54 PDT

Si hablamos de marcarse un desnudo como motivo de celebración, la actriz Lea Michele lo hizo para recibir al 2017. En cambio, Cara Delevingne lo ha utilizado como forma de protesta en varias ocasiones, una de ellas para luchar contra la censura del desnudo en la red.

Y por último, tenemos el ejemplo de la modelo Irina Shayk y la famosa bloguera Dulceida, que posan sin ropa porque tienen un cuerpo para presumir de él. Scarlett Johansson tuvo la mala suerte, como le ha ocurrido a varias actrices, de que circulase por la red y se hiciera demasiado popular su provocativa imagen sin su autorización, después de que un hacker se la robara.

En definitiva, muchos de nuestros famosos favoritos son un ejemplo de Adán y Eva de la época moderna, valiéndose de una cámara de fotos y de las redes sociales para sacar a relucir su parte más exhibicionista. No hay que olvidar que son imágenes que ya no quedan en la intimidad, sino que hacen a todo el que quiera partícipes de ello.

