Tania Llasera revela el sexo de su segundo bebé, una niña

21 abr 2017

"Aquí todo es rosa". Así ha adelantado Tania Llasera, jugando con la metáfora, el sexo de su segundo hijo, que en este caso será una niña, tal y como ha revelado al presentadora en su canal 'Dando la talla que es gerundio' en Mtmad.es.

"He ido al médico y me ha dicho que hay un 90 % de posiblidades de que sea una niña", ha comentado. También añadió que "era un poco tímida" porque no se dejaba ver.

La copresentadora de 'La Voz', que se vistió con una camisa rosa y sostenía un huevo en el mismo tono entre las manos para anunciar la noticia, está embarazada de 17 semanas y esta convencida de que esta niña será la mejor compañera de juegos de Pepe, su primer hijo. "Estoy muy contenta", ha dicho Tania Llasera.