Marina Danko y Concha Azuara, dos 'viudas' enfrentadas

29 abr 2017 corazón

Entrevistas y secciones exclusivas, y a nuestras firmas habituales: Anne Igartiburu, Josemi Rodríguez-Sieiro, Rappel, Beatriz Cortázar y Almudena Martínez Fornés.

Y esta semana en nuestra portada…

Exclusiva

Dos viudas enfrentadas, Marina Danko y Concha Azuara. La primera ha corrido con los gastos funerarios. La segunda podría ser la más beneficiada en el reparto de la herencia. Analizamos las propiedades del diestro Palomo Linares y la situación familiar tras su fallecimiento hace unos días.

Kitín Muñoz: “Somos una familia nómada”. Simeón Hassan, hijo de Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz, acaba de cumplir 10 años. En 2017, el matrimonio celebrará también su 15º aniversario. Hablamos con el explorador de estos dos acontecimientos, de su vida y de sus proyectos.

Y además…

Entrevistas con…

• Elsa Pataky: “Me siento más a gusto con mi cuerpo que hace diez años”. Se crió en pleno Madrid y aunque no reniega de sus orígenes castizos, dice que la vida que tiene ahora en medio de la naturaleza, en Australia, era el sueño de su vida. Hablamos con la actriz a su paso por la ciudad que la vio nacer.

•Antonio Carmona: “La enfermedad de mi padre me apartó de la música”. No ha estado quieto durante estos seis años en los que no ha sacado disco al mercado, pero ya está de vuelta. El ex de Ketama acaba de lanzar ‘Obras son amores’. De su obra, sus influencias musicales y su vida familiar nos habla en esta entrevista.

No te pierdas…

• Kiko Hernández te casa por 700 euros. Kiko Hernández ha vuelto a la televisión tras su baja paternal. Y no solo eso, también ha retomado otro de sus compromisos laborales: casar en una finca de Toledo.

•El imperio Rosa Clará ya tiene heredero. Está considerada la pionera en llevar las tendencias a los vestidos de novia y es la preferida por las famosas. Tras 22 años sin dejar de crecer, la diseñadora revela a ‘Corazón’ que su hijo la ha hecho completamente feliz al decidir seguir sus pasos.