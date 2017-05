Mis canciones favoritas son las de Suecia y Moldavia

13 may 2017

Ya lleva unos día en Ucrania. El 13 de mayo, Kiev, la capital del país, acoge la final del Festival de la Canción de Eurovisión y él estará allí representando a España con su tema 'Do it for your lover', que ya ha estado promocionando por toda Europa. Este catalán de 21 años asegura que se ha preparado a fondo para dejar el pabellón bien alto en este reto, probablemente el más importante de su carrera.

No estará solo ese día, a los miles de espectadores que estarán pendientes de su actuación se suman algunos rostros conocidos que asumirán un papel más difícil. Nieves Álvarez será la encargada de anunciar a quién van a parar los votos de España, que saldrán de las deliberaciones de un jurado profesional formado por los cantantes David Civera, Paula Rojo, Natalia, el productor Rubén Villanueva y el locutor de radio Antonio Hueso.

Como sucedió ya la pasada edición, el televoto de los espectadores españolesse sumará a la opinión del resto de los televidentes europeos y se entregará al final de una gala que promete ser emocionante hasta el último momento. Antes de partir hacia Ucrania, nos colamos en un ensayo de Manel y su equipo para que nos cuente sus impresiones sobre el festival y pose para nosotros con la pulsera que pueden conseguir junto a este número de Corazón para mostrar su apoyo al cantante barcelonés que va a Ucrania a por todas.

Corazón Ya queda poco para el gran día, ¿tiene todo preparado para conquistar Eurovisión el 13 de mayo?

Manel Navarro Yo creo que más o menos lo tenemos todo listo. Ese día me acompañarán Edgar Regi, que tocará el bajo Pol Deugó, que será el guitarrista y Marc Montserrat, que tocará la batería. Y son grandes amigos además de grandes músicos.