Carmen Martínez-Bordiú, obligada a abandonar su piso de lujo

Está enfadada y nerviosa. Sobresaltada ante el cambio de vida que se le avecina. Carmen Martínez-Bordiú ríe ahora lo que hace unas semanas lloraba apesadumbrada en privado. Su ex, Luis Miguel Rodríguez, ha decidido que debe abandonar la casa de la calle Velázquez en la que ha residido durante los últimos cuatro años.

Será el próximo 16 de junio cuando dos camiones de mudanza –debidamente contratados– trasladarán las cajas de Carmen hasta su nueva morada. Será un momento difícil a tenor de la ayuda que ha pedido a su entorno.

Nada le hacía presagiar este final"

Corazón ha podido saber que, aunque ya ha asumido su futuro inmediato, montó en cólera cuando fue avisada de que la decisión era totalmente irrevocable: "De alguna manera ella pensaba que se quedaría allí para siempre, estaba muy cómoda y nada hacía presagiar este final", reconoce alguien cercano a la 'celeb'.

Cuatro años de vida

No extraña tanto desasosiego. Acaso no será fácil desprenderse del lujo de una propiedad de más de 600 metros cuadrados que ella misma se encargó de decorar cuando el dueño de Desguaces la Torre decidió regalarle la estancia desde el principio de su intermitente relación. Una mensualidad de 5.000 euros en la que no estaban incluidos, eso sí, los servicios de la vivienda.

Tampoco el personal que labora para la noble y que, en algunas ocasiones, también ha cubierto el empresario. Una generosidad incuestionable que, como era de esperar, ha llegado a su fin después de desembolsar cerca de 250.000 euros: "No es una casa que yo tenga en propiedad, sino que la alquilé para ella. Así que en cuanto se vaya, la dejaré libre", explica Luis Miguel a esta revista.

Lee la infomación completa en la revista Corazón de esta semana que encontrarás en el quiosco.

