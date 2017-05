“A Trump le llevaría a ver la realidad”

Quien inventó el dicho popular que afirma que nadie es profeta en su tierra no conocía a Jesús Calleja. Él ama su tierra natal casi tanto como sus paisanos le quieren a él. El aventurero confiesa que pasa todo el tiempo que puede en León, escondido en las montañas. Y eso que es un hombre ocupado. Además de presentar ‘Planeta Calleja’ y ‘Volando Voy’, en Cuatro, está al frente de la productora que hay detrás de sus programas y de otros como ‘Maraton Man’ (Movistar+) y ‘El Xef’ (Cuatro). A veces algún que otro compromiso también le saca de su vida tranquila. Hace unos días estuvo en Madrid para presentar la nueva televisión de Sony, la Bravia Oled 4K, y aprovechamos ese regreso al mundanal ruido para preguntarle por sus expediciones, sus amistades y a quién se llevaría de viaje.

Corazón Trabaja en televisión y hemos visto que entiendo sobre ellas, pero ¿qué ve Calleja cuando tiene un rato libre?

Jesús Calleja Soy un gran consumidor de documentales porque me gustan mucho. Pero también me gusta la televisión generalista y no tengo ningún problema en decirlo. Me parece que es la forma de tomarle el pulso a tu país y para mí la televisión es una herramienta de entretenimiento. Trabajamos muchas horas y al final, cuando tienes tu merecido descanso, te tiene que entretener.

C. ¿Cómo acaba un peluquero, amante de la montaña, haciendo programas de televisión?

J.C. La tele siempre me llamó la atención. He sido peluquero y mecánico, he tenido una tienda de coches y he trabajado como guía en Nepal durante 16 años, pero desde siempre, lo que más me ha llamado la atención es la imagen y poder contar una historia en vídeo. Cuando tenía 16 años conseguí convencer a mis padres para que me compraran una cámara y un magnetoscopio, que se llevaba colgado y que era horrible (risas). Desde entonces no he parado de hacer composiciones con el vídeo. Técnicamente siempre he sido muy malo, porque nadie me dio nunca una clase, pero siempre he tenido mis ideas sobre cómo era la televisión que a mí me gustaba ver. Yo veía los documentales, que me encantaban, pero me daba cuenta de que siempre te lo cuenta una voz en off. A mí me gusta poner cara a las buenas historias, así que me dije: “Por qué no lo hago yo?”