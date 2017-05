Chiquetete, a prisión

18 may 2017 jesús manuel ruiz

Antonio José Cortés Pantoja, Chiquetete (68), puede ingresar inmediatamente en la cárcel. El primo hermano de Isabel Pantoja (60) atraviesa sus horas más bajas. Su privación de libertad es inminente, según dictó una sentencia en noviembre de 2015. Sobre Chiquetete pesa una condena como autor de un delito de impago de pensiones, según el artículo 227.1 del Código Penal.

La pena a la que fue condenado es por no abonar 48.000 euros a su exmujer, Raquel Bollo, como responsabilidad civil. El cantante estará obligado a depositar el dinero de la manutención no pagada en los años no satisfechos a sus dos hijos y a una pena de prisión de cuatro meses. La sentencia dictada era firme y, a partir de ese momento, era necesario ejecutar la pena.

Recursos fallidos

En su momento, su letrado solicitaba la suspensión de la pena de prisión por ser inferior a dos años y no tener antecedentes penales. El auto que se dictó por aquel entonces reconoce la suspensión de la pena para ingresar en la cárcel. Este auto fue dictado antes de la reforma del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Ese auto, al que ha tenido acceso la revista 'Corazón', es el del levantamiento de la suspensión de la pena de prisión. Dicho de otra manera, lo que supone es que Chiquetete tendría que entrar, inmediatamente, en la cárcel. En noviembre de 2016, a Chiquetete solo le quedaban dos armas: el recurso de reforma y el de apelación.

El recurso de forma habría dictado a favor de Raquel Bollo

Hace dos meses, esta revista se encontró con el condenado y su pareja, Carmen Gaona. Estos nos aseguraban que se había interpuesto un recurso de reforma para, posteriormente, interponer el otro recurso, el de apelación. Según hemos podido saber ahora, las posibilidades de resolver favorablemente los recursos hacia el cantante son mínimas. El recurso de reforma habría dictado a favor de Raquel Bollo.

Y el de apelación, iría en el mismo sentido. La defensa de Cortés asegura que el cantante no ha podido hacer frente a la responsabilidad civil, porque es un pensionista de 500 euros. Algo contradictorio con declaraciones de la novia de Chiquetete. Gaona alardeaba el pasado 27 de febrero en la sala Alegoría de Madrid durante la presentación del último trabajo de la nieta de Juanito Valderrama, Marián Valderrama, que su pareja trabajaba muchísimo en América. Aquí no.

Sin consejo de Isabel

La relación entre Chiquetete y Pantoja es nula. Desde hace años, los primos no mantienen contacto, porque Pantoja se puso del lado de Raquel Bollo. En aquel momento, la tonadillera contrataba a Bollo de planchadora. Su posición estaba clara.

Isabel podría haberle aconsejado a su primo sobre cómo enfrentarse al momento del ingreso en prisión, pero las desavenencias familiares van a impedir este gran consejo. ♥

