Alejandra Osborne: "Será un divorcio sin peleas ni juzgados"

24 may 2017

Desde hace algo más de dos meses, la hija mayor de Bertín Osborne y la difunta Sandra Domecq, Alejandra, ya no comparte techo con su marido, Joaquín Buendía. El matrimonio, que el próximo mes de octubre cumpliría 14 años de casados, ha decidido poner fin a su relación y de ahí que ya estén separados y preparados para seguir todos los pasos necesarios para firmar el divorcio.

Padres de tres hijos, el mayor de diez años y los mellizos de cinco, durante los últimos tiempos la convivencia entre ellos había dado un giro y a pesar de intentar salvar su historia, sobre todo por el bien de sus hijos, al final la decisión fue separarse e intentar conservar lo mejor de tanto tiempo juntos y no romper la amistad, que también ha sido uno de sus pilares de unión.

"No quiero hablar sobre este asunto pero solo diré que estamos muy bien los dos y que será un divorcio sin peleas ni juzgados", aclara Alejandra Osborne, sin poder evitar la emoción o nerviosismo de saber que su ruptura va a ser pasto de titulares. Al fin y al cabo, las hijas de Bertín han ido acaparando en los últimos tiempos un protagonismo mediático que las ha llevado a ser imagen de muchas campañas con las que han colaborado ya sea en temas de moda, belleza o carácter solidario.

Precisamente en sus últimas entrevistas, Alejandra solía quejarse de que era la única de la familia que se había quedado en Sevilla y de ahí que echara de menos mucho a su padre y sobre todo a sus hermanas con las que se reúne cada vez que pueden en la finca que heredaron de su madre en Jerez de la Frontera y que tantos quebraderos ocasionó a Bertín cuando hicieron unas reformas porque tuvo más de un enfrentamiento con el alcalde Pacheco.

No hay terceras personas

En la separación de Alejandra y Joaquín no hay terceras personas sino un desgaste de una convivencia que no ha podido superar el paso de los años. En estos momentos, Alejandra está volcada en la producción del programa de televisión que realiza su padre en Telecinco, 'Mi casa es la tuya', donde ha "aprendido más que en un máster en todos estos meses", según ha confesado. Eso no quita para que aproveche su tiempo de descanso para disfrutar de las fiestas o lugares de moda.

Ambos quieren que los niños noten lo menos posible los cambios

De ahí su presencia en el festival de motos de Jerez, que organizó Fonsi Nieto con Manuel Martos, hijo de Raphael, donde hubo conciertos en directo, números y hasta circo para ambientar las convenciones de moteros. A pesar de tener a casi todos los suyos en Madrid, la intención de Alejandra es seguir en Sevilla porque es allí donde está el padre de sus hijos. Ambos quieren que los niños noten lo menos posible los cambios que va a haber en la familia.

La hija mayor de Bertín no puede evitar los momentos de tristeza o preocupación porque ella mejor que nadie sabe lo que supone ver cómo tus padres se separan y se acaba una estructura familiar.

Con el apoyo de todas sus hermanas, que se han volcado en hacerle este paso más dulce, y también con el respaldo de su padre, que solo quiere lo mejor para su niña, Alejandra insiste en aclarar que no habrá problemas entre ellos.

Y es que la suya será una ruptura lo más pacífica posible por el bien de sus tres hijos. Para que ellos puedan seguir felices con sus vidas, ajenos a los ocurrido y sin que se resientan de una decisión que no ha podido esperar más tiempo.

