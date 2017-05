Me veo envejeciendo en MasterChef

C. Aun así, en MasterChef cada vez la vemos más cómoda.

E.G. Bueno, ya me dejan meter más cuñas de las mías. Estoy muy a gusto. Pero es que llevamos aquí desde 2013. Pasamos muchísimas horas de grabación y mucho tiempo juntos. Veo a mis compañeros más que a mi familia, así que evidentemente estás suelta, a gusto y feliz.

C. Hablaba de comer y de cantar pero ¿Le gusta cocinar? Porque alguien publicó una vez que usted no sabía.

E.G. Yo cocino. Lo que pasa es que no lo hago al nivel de los concursantes y el jurado. Todo mundo dice que no sé cocinar, y, hombre, no sé hacer esferificaciones. ¡Lo más redondo que sé hacer es un garbanzo! (risas) Pero me gusta la cocina. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Cuando lo tengo sí que me gusta aunque soy muy de guisos, nada de alta cocina.