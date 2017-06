Gracias a mi madre tengo claro lo que quiero

4 jun 2017

Hemos oído hablar de ella desde que nació, pero es ahora, a sus 25 años, cuando Andrea, la hija de Micky Molina y Lydia Bosch, habla en primera persona.

Lo hace descubriéndose como una mujer tremendamente positiva, que sabe mirar hacia atrás sin ira y que sueña con encontrar su hueco en el mundo de la interpretación. Enamorada y sincera, lleva el gen de los Molina, pero la sonrisa de su madre.

Corazón Toda la vida oyendo hablar de usted y, por fin, puedo entrevistarla. ¿Qué tal lleva lo de sentarse delante del micrófono?

Andrea Molina Pues espero que bien. He venido como imagen de la firma Green Coast a la pasarela Trendcyclemadrid y lo único que me pone nerviosa es que tengo que montar en bicicleta y hace mil años que no lo hago. Espero que no se me haya olvidado. En cuanto a mí, te diré que estoy luchando por encontrar mi hueco como actriz. Es muy duro y no pierdo la esperanza, porque soy de las que opinan que quien la sigue, la consigue. Hasta la fecha me he quedado a las puertas de grandes proyectos, pero seguro que lo acabo consiguiendo.

C. Su sueño de ser actriz viene avalado por unos padres que se mueven en esa profesión. Supongo que todo ayuda.

A.M. Ayuda a la hora de buscar representante o tener proyectos de promoción, pero para trabajar en cine o tele te aseguro que nadie regala nada. Llevo desde los 19 años luchando y, a mis 25, nadie me ha dado nada por ser hija de. Mi sensación es que en todos los repartos buscan valores ya seguros y se dan pocas oportunidades a los que no somos conocidos.

C. ¿Se ha planteado salir de España en busca de esa oportunidad?

A.M. Tengo la suerte de hablar muy bien francés e inglés y eso me permitiría salir fuera, algo que me encantaría, pero prefiero empezar en España y afianzarme aquí para luego salir.

C. Es increíble cómo se hereda el ADN de los Molina, porque guarda un extraordinario parecido con la familia de su padre. Vamos, que podría ser una de las hijas de Ángela Molina. ¿Habla con su tía? ¿Le ha dado algún consejo?

A.M. Es un elogio enorme esto que me dices. El mejor consejo que me ha dado mi familia, por ambas partes, es que sea yo misma.

C. ¿Y cómo es Andrea Molina?

A.M. Una mujer risueña, un poco cabezota, algo que puede ser bueno o malo, según se mire, y una persona con muchas ganas de trabajar, demostrar y aprender.

De la relación con mi padre es un tema del que prefiero no hablar, pero todo está bien"

C. ¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación??

A.M. Para nada, es más, a mí ese mundo no me gustaba nada. Disfrutaba viendo trabajar a mi madre, pero rechazaba todo lo que había alrededor. Creo que por eso he tardado tanto tiempo en decidirme, porque me daba mucho respeto.

C. ¿Qué era lo que le daba tanto miedo o respeto?

A.M. La crítica, los medios de comunicación, el estar expuesta delante de todos... Eso no siempre gusta. Pero, al final, hay que dar el paso y lanzarse para aprender a volar. Es en eso, precisamente, en lo que estoy ahora.

C. Igual en esos miedos hay algo de su pasado que no quiera remover. Tal vez la separación de sus padres le afectó.

A.M. No me gusta mirar al pasado. No me arrepiento de nada de lo que he vivido, porque soy fruto de todo ello, pero prefiero vivir el momento. Tampoco pienso en el futuro, porque si te estancas en la incertidumbre, no disfrutas.

C. Decían que era una adolescente muy rebelde.

A.M. No creas... Ahora, comparándome con mis hermanos, pienso que no lo he sido tanto (risas).

C. ¿Cómo es la relación con sus hermanos pequeños?

A.M. Buenísima. Me encantan los niños y, fíjate, que hasta estoy estudiando Magisterio. Ya estoy en segundo año y, en este momento, estoy realizando las prácticas en un colegio. Te aseguro que me encanta, desde muy pequeña soy muy mamá. A los niños hay que marcarles los límites, de la misma manera que mi madre me los marcó a mí.

C. ¿Cómo es Lydia Bosch como madre?

A.M. Maravillosa. Agradezco mucho todo lo que no me ha permitido hacer o el control que tenía sobre mis amistades, aunque en su día no lo entendiera. Gracias a ella hoy tengo todo muy claro y sé perfectamente lo que quiero y lo que no. Por eso, te aseguro que la veo como una madre maravillosa.

C. ¿Le gustaría independizarse ya o se vive muy bien en casa de mamá?

A.M. Estoy muy bien, pero es verdad que estoy rozando la edad en la que hay que empezar a volar.

C. En su día vivieron un capitulo muy amargo por el que ella acabó en los tribunales con su exmarido. La Justicia archivó y rechazó las demandas que le pusieron en las que usted era una parte activa. Pasados los años, ¿quiere aclarar algo de todo aquello?

A.M. Entiendo que me preguntes, pero nunca he hablado de este tema. Y eso que se han dicho muchas cosas.

C. ¿Cree que algún día estará preparada para hablarlo o prefiere pasar página y olvidar?

A.M. No tengo necesidad de hablar nada, porque ya lo he hecho con las personas que quiero y me quieren. No tengo que dar ninguna explicación a quien no me conoce o no está cerca. Los que sí han estado saben todo perfectamente por mí.

C. A sus 25 años, ¿se puede decir que ya ha conocido al amor de su vida o ese es un capítulo por escribir?

A.M. Hoy por hoy no me puedo quejar. He querido mucho en mis anteriores relaciones, pero ha llegado una persona a mi vida que me ha enseñado a querer bien y a quererme a mí misma. Y, sobre todo, he aprendido una parte del amor que no conocía. Llevamos mas de un año, es el guitarrista del grupo de música Marlon (José Lucena) y es una persona maravillosa. Soy la 'grupi y le apoyo en todo lo que puedo.

C. ¿A quién le da las gracias por todo lo que tiene?

A.M. Le doy gracias a la vida por todo, incluso por las tonterías. Creo que, cuanto mas agradeces, más te recompensa la vida. Meterte en un círculo negativo solo trae cosas malas. Mi madre me ha enseñado a ser así de positiva.

C. ¿Qué es lo que le preocupa hoy?

A.M. Intento no preocuparme por absolutamente nada, ya que confío en que todo saldrá bien. El pensamiento positivo te ayuda a conseguirlo. De jovencita era mucho más negativa, he cambiado absolutamente.

C. ¿Cómo es la relación en estos momentos con su padre, Micky Molina?

A.M. Es un tema del que prefiero no hablar, pero sí te diré que todo está bien.