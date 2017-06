La llamada de María Teresa Campos a 'Supervivientes'

5 jun 2017 corazón

Compartir en google plus

Tan solo unos días después de conocerse que había recuperado la visión tras padecer un ictus, María Teresa Campos se convertía en protagonista de 'El debate de Supervientes'. La presentadora de Telecinco entró por teléfono ayer por la noche para contar qué opina del paso de Edmundo Arrocet por el programa y explica por qué tomó la decisión de no contarle su susto médico.

"Decido no decirle nada porque sé que esto es un sueño para él", contó ante la audiencia antes de añadir: "Sus hijos querían decírselo, y sé que piensan que Edmundo se la va a liar, pero en ese momento pensé que tenía que esperar. Quizá no era consciente de la importancia de lo que tenía".

Momento de la conexión en directo de María Teresa Campos con el plató de 'El debate de Supervivientes'. pinit twitter.'

Campos reconoció que no le hizo ninguna gracia cuando su pareja le comentó que iba a participar en el 'reality' porque le "preocupaba su estado de salud" y porque "no lo veía ahí". Además, quiso dar una explicación a las palabras de Arrocet del principio en las que sostenía que el concurso le estaba pareciendo fácil: "Yo creo que él pensaba que el sitio al que iba era más difícil, de jungla, de animales, ¿sabes?".

Edmundo no es perfecto, pero nadie lo es"

También reconoció que su reacción cuando ganó el desayuno en la prueba de recompensa no fue la correcta, indicando que, lo que había tenido el humorista era "una rabieta de niño de cinco años".

Antes de despedirse, pronunció el discurso por el que realmente se había producido la llamada: pedir al público que salvase a Arrocet, nominado esta semana. "Para mi Edmundo, no es perfecto, pero nadie lo es, pero tiene muchas cosas y me he acordado del poema de Antonio Machado, Edmundo es en el buen sentido de la palabra es bueno y por eso os pido que marqueis el teléfono y que pongais un mensaje que diga salvar a Edmundo", dijo.

Seguro que también te interesa...

Salvando a Miss Campos

María Teresa Campos y la fuerza que siempre le ha acompañado

Alexis Arrocet: "Mi padre me ha vetado en 'Supervivientes'"