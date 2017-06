Saber lo que quiero me ha costado años de terapia

11 jun 2017 antonio albert

En los últimos tres años, Paula Vázquez ha estado retirada de la televisión, "muy a mi pesar", porque no encontraba un formato a su medida.

Convencida de que los 'realities' son un género a redescubrir, acaba de estrenar 'El puente' (# 0 de Movistar).

Corazón En televisión, tres años son una eternidad, ¿qué ha estado haciendo?

Paula Vázquez He estado muy activa, más de lo que la gente pueda imaginar porque parece que si no haces pantalla no existes… Me he comprado una moto para recorrer el mundo, he congelado óvulos por si un día decidía ser madre, me he enfrentado a los comentarios machistas de las redes sociales –no paso ya ni uno– y he visto tele, mucha tele, para aprender y entender un medio que me apasiona.

C. Se la conoce por tener muy claras las cosas, incluso por contrato. ¿Ha pensado en buscar sus propios proyectos?

P.V. Saber lo que quiero me ha costado mucho esfuerzo, terapia y psicoanálisis. Pero es imprescindible. Ahora mismo estoy fascinada con el tema de lo virtual, con avances técnicos como la realidad en 360º. Televisión sin trampa ni cartón, en la que los anónimos van a tener mayor protagonismo. Apostaría por formatos innovadores porque creo en una televisión creativa.

C. Sus palabras sobre la misoginia de Antena 3 han dado muchos titulares.

P.V. Entiendo que vivimos un momento en que los medios prefieren los likes y los retuits al análisis serio. Yo no hablaba de una cadena en concreto sino de la industria en general. Por un lado, el papel de la mujer en televisión ha quedado circunscrito a un ámbito concreto pero, en España, el entretenimiento está en manos de los hombres. Pero es una cuestión que va más allá de nuestro trabajo, está en la sociedad: desde el tema de los salarios al seguro médico, la mujer se ve castigada y es importante el debate. Veo lo que hace Chelsea Handler, en Netflix, y me muero de envidia: un humor brutal, irónico, sin cortarse un pelo. Ella puede decir 'pilila' y nadie se escandaliza.

C. ¿Sigue sin encontrar la palabra exacta para definir 'El puente'?

P.V. Es un 'reality' pero sin nominaciones ni conflictos forzados. Tampoco hay un ganador elegido por el público. Tiene una factura más cercana a la ficción, siguiendo el modelo de series como 'Perdidos', con planos maravillosos, jugando con los 'flash backs' y una estructura que no manipula pero dosifica información para construir un relato.

C. 15 concursantes, una misión, 100.000 euros...

P.V. Sí: construir un puente de 300 metros en la Patagonia en 30 días. Ningún concursante responde a un perfil prefijado, todos tienen un poco de nosotros: se equivocan, se emocionan, pueden un día mostrar su fuerza y otro, su debilidad...

C. ¿Es un programa para ver semana a semana o para hacerse un maratón?

P.V. Eso lo decide cada espectador. Es lo que tiene la nueva televisión, que podemos organizar el consumo como queramos. Incluso verlo varias veces. No es mejor que otros realities, sencillamente es diferente. No presentamos a los concursantes desde el inicio, los vamos conociendo de dos en dos, no damos protagonismo a unos frente a otros por sus conflictos sino cuando lo merecen, porque entendemos el programa como un todo: cuando se ven las ocho entregas, se descubren las motivaciones reales y se resuelve el misterio.

