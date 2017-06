La dieta 'Supervivientes'

12 jun 2017 Antonio Albert

pasan las semanas y la espectacular panza de José Miguel va deshinchándose. Honduras no está en el Triángulo de las Bermudas, pero la tripa del concursante desaparece a ojos vista de los espectadores. El peluquero de Castellón ha inventado una peculiar forma de pesarse, con su cinta medidora ha clavado el lastre perdido hasta ahora en 'Supervivientes': 24 kilos.

A su lado, el artista antes conocido como Bigote, ahora Barba Arrocet, vaga por los Cayos como la sombra de Tom Hanks en 'Náufrago'. Junto a ellos, Gloria Camila luce espléndida como cuando comenzó el concurso. ¿Debemos recurrir a la nave del misterio de Iker Jiménez para resolver este enigma digno de 'Cuarto Milenio'? No hace falta. Tiene su explicación…

El amor engorda. Y Gloria Camila es la prueba viviente. Por mucho que ustedes hayan escuchado a muchos realizadores de televisión comentar que las cámaras nos ‘engordan’ unos cuatro kilos (de ahí ese comentario que suelen hacerle a los famosos por la calle, «en la tele pareces más grande»), lo cierto es que Gloria Camila tiene un novio que si la ve por la bahía no le dice ‘ay vida mía’ sino que le entrega, a modo de ofrenda, todo lo pescado en el día.

Su secreto

Ella apenas se mueve. Y, sobre todo, apenas se moja. Al margen de que todos tenemos un metabolismo que funciona de manera distinta a los demás, y el de Gloria Camila parece que tiende a la retención de líquidos, lo que la convierte en superviviente nata, lo cierto es que no hay ejercicio que ayude más a quemar calorías que moverse en el agua.

Se trata de un inmejorable ejercicio cardiovascular que obliga a nuestro organismo a recuperar la temperatura corporal, de 37 grados. Cuanto más tiempo se esté en el agua, sobre todo al aire libre en pleno Caribe, donde la temperatura ambiente es muy alta, más calorías se consumen.

No es lo mismo vigilar el fuego que pescar metido en el mar. No es lo mismo sentarse a criticar a todo bicho viviente, Alba incluida, que zambullirse entre las rocas. Independientemente de cada metabolismo basal, no es lo mismo buscarse la vida para comer que esperar a que tu novio te llene el estómago.

En cuanto Kiko salga de la isla por decisión de la audiencia, lo más seguro es que entonces –solo entonces– veamos adelgazar a Gloria Camila. Sobre todo si llega a la final del concurso, que Telecinco ha decidido prolongar una semana más, hasta el 23 de julio.