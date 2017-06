Estamos preparando un programa de televisión

18 jun 2017 jota abril

No sé si son de siesta o no, me faltó hacerles esa pregunta. Pero desde luego, el día que quedé con Antonio y Rafael, eran las cuatro y media y venían de otra entrevista. Después otra, y así cada día para presentar su nuevo trabajo Los del Río tropical. Ese día no hubo siesta, pero energía no les faltaba.

Al llegar, autógrafos a unas fanes y su grito de guerra justo en el momento de la foto: "Aaaay". Esa onomatopeya que cierra el "dale a tu cuerpo alegría Macarena" que tantas alegrías les ha dado. Siempre sonriendo, con bromas y anécdotas de todos los colores, Los del Río me aconsejan un tema de su nuevo disco para acompañar la lectura de esta charla. Antonio no lo duda. La versión latina y en español de New York, New York. Pues eso, denle al play que empezamos.

Jota Abril Lo vuestro es un no parar. Ahora versiones de clásicos al ritmo caribeño y con el toque andaluz.

Antonio Estamos muy enamorados del trópico de toda la vida. Nuestra música siempre ha sido de rumbas y muchísima alegría, y queríamos fusionarla con los ritmos caribeños para seguir llevando esa alegría a las personas.

J. A. Y tenéis colaboraciones muy especiales.

Rafael Sí, de lujo. Gente de Zona, que son unos jóvenes cubanos fantásticos, Willy Chirino (uno de los cantantes cubanos considerado creador del Sonido de Miami), nuestro encantador amigo Julio Iglesias y la voz de la grandísima Celia Cruz

Antonio Y todo producido por Óscar Gómez, que es el más grande. Ha producido a un montón de grandes artistas y ha conseguido el sonido que queríamos para este disco. Cantes de ida y vuelta. Lo que nosotros aportamos y lo que nos aportan desde el Caribe.

J. A. Os he visto con los chicos de Gente de Zona en directo. Le habéis dado otra vuelta a Macarena, así que toca bailar otra vez.

A. Sí, fresca, más joven y divertida. Una mezcla curiosa que grabamos estrenando el nuevo estudio de grabación de Marc Anthony en Miami. Ha sido la primera grabación que se ha hecho allí.

R. Estaban poniendo el último enchufe cuando llegamos a grabar (risas). Nos dejó impresionado cómo, en la grabación del vídeo en el Malecón de la Habana, teníamos a media Cuba allí bailando con Los del Río

J. A. ¿Y cómo van los conciertos con Gente de Zona?

A. Pues ya hemos tocado en Sevilla, Málaga y en la Monumental de Ubrique gracias a la apuesta de su Ayuntamiento y al pueblo que no puede tener más solera

R. Los chicos de Gente de Zona se vuelven locos mirando cómo nos movemos en el escenario. Les encanta cuando hacemos nuestros giros con la chaqueta ‘abrochá’. Ellos tienen su rollo y nosotros dos millones de rollos (risas). Encajamos muy bien, pero los tenemos locos.

ANTONIO Y RAFAEL, DIVERTIDOS Y NATURALES. pinit aLBERTO BERNÁRDEZ'

J. A. ¿Cómo fue eso de ser cabeza de cartel en el San San Festival? (es un festival de música pop e indie que se celebró en Benicassim, en abril, donde participaron grupos como Kaiser Chiefs, Leiva o Fuel Fandango entre otros muchos).

A. Eso. Y acabaron todos bailando la Salve Rociera. ¡Olé!

R. Ni te puedes imaginar cómo nos lo pasamos. Todos los chavales con nosotros estaban locos. Pero no solo los del público, sino los artistas, que venían a vernos al camerino.

A. Me tengo que aprender el nombre de los artistas que estuvieron. Que son muy difíciles (risas). En el público había jóvenes modernitos con sus camisetas de Los del Río. ¡Fue fantástico! 15 o 20.000 personas y trending topic, o como se diga, en las redes sociales.

J. A. ¿Cómo lleváis lo de las redes sociales?

A. Fatal, fatal. A mí me tienen que poner en el teléfono: «Antonio, que te llama tu mujer», no sé ni cómo se usa.

J. A. ¿Hay algo que os quede por hacer?

R. Es que hemos grabado y cantado para tanta gente importante. Hemos estado con su Santidad el Papa, la Madre Teresa de Calcuta, los Reyes de España, Hussein de Jordania en el Palacio de Amán… Actuamos en la Super Bowl, en el Teletón de Chile de Don Francisco...

A. Hemos hecho de todo, pero hay un montón de cosas en el mundo en las que no hemos participado y queremos. En todo lo que sea llevar alegría al mundo, estaremos.

Competíamos con el Rey Juan Carlos por contar el mejor chiste"

J. A. ¿Quién es el que más os ha sorprendido en persona?

A. Yo creo que el que más, Juan Pablo II en el Vaticano. En una de las ocasiones le regalamos una Misa rociera y él decía: «Rocío, Rocío». Me vine arriba y le canté una sevillana. Con los nervios empecé dos tonos por encima de lo normal. Pero con la fuerza del momento y los nervios aguanté el tirón

J. A. Y, a corto plazo, ¿cuáles son vuestros planes?

A. Pues tenemos conciertos previstos. Estaremos en la Gala del Cine Iberoamericano, que retransmite TVE el 22 de julio, estamos grabando una nueva versión de Macarena con uno de los protagonistas de la serie argentina Heidi, un rap…

R. Y estamos preparando un programa de televisión nuestro. Todavía no podemos contar nada, pero está el proyecto muy avanzado.

A. Y esto es una auténtica primicia: el coreano del caballito quiere hacer con nosotros una versión de Macarena (Antonio se refiere a PSY, que popularizó mundialmente el 'Gangnam Style').

J. A. ¿Cómo veis el éxito de Despacito, de Luis Fonsi?

A. Le damos la enhorabuena porque Macarena le ha abierto las puertas (risas).

R. Esperemos que llegue a las cifras de Macarena. Y será buena señal porque demuestra que la música en español es un referente mundial.

"Somos una sola familia. Tenemos ocho hijos y ocho nietos. Ellos hablan de nosotros como los padres". pinit gtres'

J. A. ¿Cuáles son las cifras reales de Macarena?

A. Pues estuvo 14 semanas número uno en la lista Billboard, que es algo que solo hemos hecho nosotros y Mariah Carey. Por darte referencias, Withney Houston hizo 12 semanas, Elvis diez y Michael Jackson siete.

R. Y los Beatles ocho. Más cifras: La SGAE habla de más de cien millones de copias vendidas de Macarena y se han hecho más de 4.200 versiones.

J. A. ¿Hay alguna versión que os haya sorprendido?

R. Hay una muy graciosa que es la que hicieron en Filipinas, en lengua Tagala.

A. Hasta los presos filipinos se han grabado bailando la Macarena en la cárcel. Y en hospitales americanos la utilizan para ejercicios en rehabilitaciones cardiológicas.

R. Hay un vídeo divertido de unos médicos del hospital Monte Sinaí que, al terminar la operación, se ponen a bailar en el quirófano. La intervención salió bien, claro. Se ha convertido en un himno de alegría y nos encanta.

PYS quiere hacer una versión de Macarena"

J. A. Lo habréis contado mil veces, pero no me resisto a preguntaros cómo empezó este superéxito mundial.

A. Pues verás. Estábamos en Venezuela, en la casa de Gustavo Cisneros con Carlos Andrés Pérez (presidente del país entonces), y me dio por decirle a una chica que había allí "dale a tu cuerpo alegría Magdalena que tu cuerpo es pa´darle alegría y cosas buenas", porque rimaba y me gustó. Luego en la habitación me puse a escribirlo y pensé que, mejor que Magdalena, pondría Macarena, porque mi hija se llama así.

J. A. Una de vuestras hijas, porque siempre habláis de las dos familias como una sola.

R. Sí, lo somos. Ellos hablan de nosotros como «los padres». Tenemos ocho hijos y ocho nietos.

J. A. ¿Hay artistas entre ‘los hijos’?

A. Carolina, Antonio y su mujer tienen un grupo que se llaman Machukamba. Cantan que te puedes morir.

R. Y están preparando un disco con Universal

J. A. Así, en general, ¿alguna anécdota que no hayáis contado?

A. Hay muchas, pero que no se pueden contar.

R. Con el Rey Juan Carlos nos peleábamos por quién contaba el chiste mejor.

J. A. ¿Quién marca el ritmo para que estéis siempre en el candelero?

A. Los amigos y la familia nos dan muchas ideas. Luego las desarrollamos con tiempo y se prepara bien la estrategia. Hay mucho trabajo detrás.

J. A. ¿Cómo es un día de Antonio y Rafael sin promoción ni escenarios?

R. Pues somos muy normales. Con la familia. Es lo que me hace más feliz.

A. Hacer cosas con los nietos. Yo vivo en el campo y me gusta enganchar el coche de caballos y dar un paseo con ellos. ¡Qué guapos están!

J. A. Pues ha sido un placer compartir una tarde muy agradable y de risas. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir?

A. ¡Un chiste! Dice: "Doctor, que me ha pegado una patada un camello". "¿Dónde?", pregunta el doctor. "Coño, en el desierto. No me la va a dar aquí en la consulta".