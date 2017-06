Si fuéramos solidarios con el de al lado, lograríamos una cadena imparable

Actor, presentador y productor Santi Millán es, además, un hombre solidario que colabora con muchas ONG, pero hay una que le tiene robado el corazón y con la que se siente absolutamente comprometido, la causa de Nacho.

Corazón ¿Quién es Nacho, Santi?

Santi Millán Conocí a Nacho de una forma casual, cuando tenía dos años, ahora tiene siete. Presenté un acto solidario, para recaudar fondos y poder llevar atracciones a los hospitales para niños que, por enfermedad, tienen que pasar una larga estancia. Con esto consiguen alegrarles un poquito el día y romperles la rutina. Nos pidieron que nos hiciéramos unas fotos con los niños y entre ellos estaba Nacho, con quien tuve una conexión especial. Nacho llevaba unas zapatillas de estar por casa que eran del Barça, iguales a unas que tenía mi hijo. Eso me hizo empatizar con él, pensé que podría ser mi hijo el que estuviera ahí y si así fuera, agradecería muchísimo cualquier ayuda.

C. También conoció entonces a Eva, la madre de Nacho.

S.M. Estuve hablando con ella y me dijo que hacía solo una semana que había fundado la asociación Asdent para recaudar fondos, porque el síndrome de Dent no tiene cura y ella estaba decidida a conseguir lo suficiente para iniciar una investigación y poder curar la enfermedad. Cuando llegué a casa entré en la web y me hice socio.