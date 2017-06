22 jun 2017

Belén Estebanle ha ganado el juicio a Toño Sanchís, en el que le reclamaba una suma total de 380.000 euros por el sueldo no remunerado a la colaboradora durante los casi 10 años en los que Toñó Sanchís ha sido su agente. Y la reacción de Sanchís no se ha hecho esperar.

Ha sido en 'El programa de Ana Rosa', a través de una llamada telefónica, donde Sanchís se ha desahogado tras conocerse la sentencia con la que, en palabras de Antonio Rossi, "se demuestra que no mentía" (refiriéndose a la colaboradora de 'Sálvame').

"Siento impotencia y rabia porque esta persona que durante nueve años no ha tenido ningún tipo de queja conmigo y fue ella misma la que me dijo que yo no era un representante al uso y que yo era el que le tenía que decir lo que tenía que ganar", dice Sanchís que se queja de que la jueza ha tenido más en cuenta contrato escrito que el verbal.

Asimismo, el que durante casi una década fue mano derecha de Belén Esteban ha contado que viajará a Valencia para comentar con sus abogados la sentencia y recurrir. "No tengo la sentencia conmigo, por eso voy a Valencia con mis abogados para verlo. Vamos a recurrir porque no estamos de acuerdo", apostilló.