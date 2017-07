Kiko Rivera e Irene Rosales esperan su segundo bebé

5 jul 2017 ABC.es

Kiko Rivera e Irene Rosales están esperando su segundo hijo. La pareja ha elegido la revista Semana, donde la mujer del Dj tiene un blog, para dar la feliz noticia con una entrevista en la que ambos han hablado de su vida en común y de cómo es la relación con la familia de Kiko.

Y con alegría puedo decir que viene de camino mi tercer hijo/a . La alegría más grande que puede tener uno! Mi francisco y mi ana estan encantados! Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 1:09 PDT

Este sería el cuarto nieto para Isabel Pantoja. Aunque no ha sido buscado, ambos comentan a la publicación citada que están muy ilusionados con este nuevo embarazo y aseguran que les gustaría que fuera niño. "Me apetece tener un varón, porque no puedo vivir con mi hijo", comenta Kiko.

Próximamente @semana_revista Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 9:56 PDT

A pesar de que no pasan mucho tiempo juntos, Kiko asegura que su hijo mayor, Francisco y su hija Ana se quieren muchísimo y que tanto él como su madre, Jessica Bueno, intentan llevarse lo mejor posible por el bien del pequeño: "Él está bien con su madre, la adora y nosotros procuramos llevarnos lo mejor posible por el bien del niño".

Por otro lado, Irene no ha dudado la oportunidad para dedicar unas buenas palabras para su suegra. Cuenta que cuando le comunicaron la noticia se puso muy feliz y que les dijo que les ayudaría en todo lo posible a cuidar de los niños: "Mi suegra me dijo que me ayudará en todo y que cuente con ella para dejarle a los niños".

