Antonia San Juan o cómo desnudarte en Instagram

12 jul 2017 corazón

Hay algunas mujeres que para mostrar pechos en Instagram tienen que recurrir a algún 'emoji' que tape lo necesario para no ser censuradas. Pero ella no lo necesita y le encanta arriesgar. Varias veces ha mostrado su parte más sensual en su perfil y esta vez no iba a ser diferente.

Antonia San Juan ha vuelto a quitarse el sujetador y a reivindicar la desnudez. Esta vez ha sido para la revista Kooss Magazine en una entrevista en exclusiva. La actriz se ha convertido en la portada de dicha publicación con una imagen de lo más potente, revolucionando así las redes sociales.

A sus 56 años, Antonia presume de tipazo porque puede hacerlo y porque le gusta. Y parece que a ella no le hacen falta motivos como sobrepasar un número de seguidores para mostrarse así.

La última imagen de la actriz que ha revolucionado las redes sociales. pinit

