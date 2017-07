Amaia Salamanca, harta de rumores, aclara su pérdida de peso

17 jul 2017 corazón

Su intervención en 'El Hormiguero' (Antena 3) hizo saltar todas las alarmas por su extremada delgadez. Cansada de escuchar que podría sufrir anorexia, Amaia Salamanca ha querido aclarar a qué se debe su pérdida de peso.

Ha sido durante la presentación de su próxima serie, 'Tiempos de guerra', una producción de Bambú para Atresmedia. "No soy anoréxica. Estoy trabajando mucho, estoy con los niños... Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida", ha afirmado la actriz, según recoge El Mundo.

Lleva varios meses de duro trabajo, de dormir poco y eso se nota. "Hay veces que se banaliza con estos temas. Se habla de anorexia o bulimia y son cosas muy serias. Ha sido puramente trabajo, realmente. Normalmente, entreno mucho y no he podido ni entrenar, porque no he tenido tiempo", añadió Amaia Salamanca.

