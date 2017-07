21 jul 2017 MUJERHOY

Fonsi Nieto está harto de que no se respeten sus decisiones como padre y ha decidido tomar medidas. El periodista Aurelio Manzano desvelaba en Twitter el enfado de Fonsi que no había autorizado en ningún caso que su hijo Lucas acudiera a Telecinco para recibir a su madre en su vuelta de 'Supervivientes'. Antes de su viaje a Honduras, Carillo y Nieto habían acordado que Lucas nunca participaría en el concurso ni pisaría las instalaciones de la cadena y asegura que Lucía Pariente, madre de Carillo, no respetó el acuerdo de la expareja al presentarse en la cadena con su nieto. Por ello, el DJ ha interpuesto una demanda contra Pariente y estudia tomar medidas judiciales para mantenerla alejada de su hijo.

En 'El programa del verano', Beatriz Cortázar ha explicado que la denuncia de Fonsi se habría interpuesto en la madrugada del viernes 21 en dos comisarias -Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte-. Las encargadas de ello habrían sido la madre y la hermana de Fonsi Nieto, por orden del DJ que se encontraba trabajando en Ibiza.

Tras tres meses de conviviencia y superviviencia en Honduras, Alba Carillo regresaba este jueves a España para participar en la gran final de 'Supervivientes'. La primera persona con la que se encontró la modelo fue con su hijo Lucas que esperaba, a altas horas de la madrugada, en una sala VIP para ver a su madre. Entre besos, lágrimas y abrazos, Carillo daba las gracias a Fonsi porque "sin él esto sería imposible, y me ha hecho mucha ilusión. No me lo esperaba, la verdad". Lo que no sabía Alba es que el DJ desconocía los planes de la abuela del menor y que se encontraba en las instalaciones de Mediaset en contra de su voluntad.

