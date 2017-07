22 jul 2017

Hasta la fecha, la relación más larga de Paris Hilton está siendo con Ibiza. Un año más, la inventora del selfie e influencer visionaria se queda en la isla balear para animar las noches de verano con su música y sus poses. Desde que la conocimos han salido muchas imitadoras tras su estela pero hoy sigue siendo la reina indiscutible de las redes sociales y las fiestas más conocidas de la isla pitiusa.

Corazón Visionaria en todo lo que hace usted es responsable del 'selfie', entre otras cosas. ¿Recuerda el primero y el último que se ha hecho?

Paris Hilton Ya hacía 'selfies' con las cámaras Polaroids. Recuerdo hacerlos desde que era pequeña en casa con mis abuelos y cuando nos íbamos de vacaciones toda la familia, me pasaba todo el tiempo realizando esas fotos. Quién iba a decir que años después iba a ser tendencia mundial.

C. Revolucionó el mundo de las influencers siendo también pionera en eso al igual que en casi todo lo que ha hecho en estos años y eso que siempre ha estado en el punto de mira de ciertos críticos. ¿De qué se siente más orgullosa de todo lo que ha conseguido hasta ahora?

P.H. Me siento orgullosa de toda mi carrera y de haber construido una marca personal, que incluye perfumes, línea de ropa, cosméticos, accesorios, música… He trabajado muy duro por construir mi propio camino y estoy muy orgullosa de haber conseguido ser una empresaria de éxito y una mujer autónoma, libre e independiente.

C. Está claro que usted de rubia tonta no tiene ni un pelo y sí mucho de empresaria exitosa. ¿Qué opina de cuantos no la tomaban en serio y la veían como una niña mimada, excéntrica y millonaria gracias a su abuelo?

P.H. No me los tomé en serio, aunque tampoco lo hago ahora. Te puedo asegurar que desde un primer momento lo único importante es la opinión de las personas que me conocen, a las que quiero y el cariño que me llega de mis fanes. Del resto, nada que añadir salvo que respeto a todo el mundo.

C. Tengo entendido que en 2018 publicará un libro sobre sus negocios. ¿Me puede adelantar algo de su nuevo trabajo?

P.H. Siempre hay algún proyecto en marcha. Lo único que le puedo adelantar es que este verano lanzaré mi perfume número 24, se llamará Rose Rush y ahora es mi máxima ilusión.

C. Tanto venir a Ibiza le habrá hecho una adicta de la isla. ¿Se plantea invertir en España de aquí a una fecha próxima?

P.H. España es un país fantástico y los españoles son personas muy amables y cálidas. Aquí me siento como en casa así que me planteo: ¿por qué no?

C. ¿Qué 'influencers' le interesan? ¿Alguna española?

P.H. Creo que la modelo Mar Saura es una mujer preciosa.

No me preocupa el paso del tiempo, lo que quiero es envejecer y contarlo"

C. Lleva 23 perfumes y he leído que aspira tener hasta por lo menos 50 en el futuro. ¿A qué huele Paris Hilton? ¿Qué olores han marcado su vida?

P.H. Me gustan mucho los olores vibrantes, como el olor de las flores y el que tiene el mar.

C. Otra de sus metas es casarse y tener hijos, además de 20 perros. ¿Su novio, el actor Chris Zylca, sería un buen candidato para ser el padre de sus hijos?

P.H. Es el hombre perfecto.

C. ¿Cómo es su relación actual con la familia Kardashian? ¿Qué les diría a los que las quieren comparar? Sabe que lo han hecho en multitud de ocasiones y que incluso se comenta que no son tan amigas como aparentan...

P.H. Puedo asegurar que nos vemos a veces y cuando eso ocurre, lo pasamos bien.

C. Años atrás, usted también protagonizó un reality siendo también precursora en esos formatos. ¿Se atrevería hoy a meterse en otro?

P.H. Actualmente mis proyectos profesionales están enfocados en otra dirección y de ahí que ahora mismo no me lo planteo.

C. Dice que ha madurado y que hoy es una mujer más tranquila de lo que era. ¿Cuando mira hacia atrás, qué siente?

P.H. Me siento bendecida y agradecida por la familia que tengo, por mis amigos y por todos los proyectos en los que he participado.

C. Hay consejos en la vida que una nunca olvida. ¿Cuáles son los que mejor recuerda?

P.H. Uno de mi madre. Me dijo que tuviese cuidado con el sol.

C. Con Trump en el poder, el mundo ha cambiado. ¿Cómo lo ve usted ahora mismo?

P.H. Lleva poco tiempo en el cargo como para poder emitir una opinión sobre un presidente. Creo que se necesita más tiempo.

C. Ha hecho de su estilo de vida un imperio convirtiendo en oro todo lo que toca. ¿Es el momento de la retirada o seguirá siendo tan productiva?

P.H. Soy una mujer activa y trabajadora. Estoy en funcionamiento desde que tengo 16 años y pienso que seguiré haciéndolo toda mi vida. El trabajo ennoblece a las personas y las hace más felices.

C. ¿Su meta más ambiciosa?

P.H. Seguir regalando alegría y momentos divertidos a todos.

C. Sigue siendo una mujer joven pero no sé cuánto le preocupa el paso del tiempo...

P.H. No me preocupa, lo que quiero es envejecer y poder contarlo.

C. ¿De quién está más orgullosa?

P.H. Sin duda alguna, de mi familia. Es lo mejor que tengoSin duda alguna, de mi familia. Es lo mejor que tengo.

