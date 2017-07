Nuevo capítulo en la guerra Alba Carrillo - Fonsi Nieto: las declaraciones de Teresa Bueyes

24 jul 2017 ABC.es

Compartir en google plus

Alba Carrillo vuelve a estar en el epicentro de la polémica desde que se conoció la presencia Lucas, su único hijo fruto de su relación con Fonsi Nieto, en los estudios de Telecinco. La conocida abogada de los famosos, Teresa Bueyes, se sentó el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe' como representante legal de la subcampeona de 'Supervivientes' para responder al DJ, que se quejaba de que habían llegado al acuerdo de no exponer al niño ante las cámaras y atacaba duramente a su exsuegra Lucía Pariente, por ser ella quien decidiese por cuenta propia llevar al menor a la final del programa.

Esa misma noche, después de que Fonsi viera las imágenes, llamó para que su madre y hermana acudiesen a una comisaría donde pusieron una denuncia contra la madre de Alba. Hasta ahora, madre e hija no se habían pronunciado al respecto, pero en la noche del sábado Teresa Bueyes aportó otra versión muy diferente de los hechos. La abogada quiso dejar claro que "Alba Carrillo no necesita pedir permiso a nadie para llevar a su hijo a Supervivientes". Y añadió que la concursante dejó este tema hablado antes de irse a la isla, le entregó un papel firmado a Bueyes en el que daba su consentimiento para que su niño pudiera ir a recibirla. Bueyes lo tiene claro, quien tiene la guarda y custodia es Alba y no Fonsi, por lo que es ella la que toma las decisiones.

Leer noticia completa en ABC.es