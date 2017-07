Demi Lovato, una fan más al lado de Neymar

25 jul 2017 CORAZÓn

El F.C. Barcelona ha publicado hace unos días una imagen de Neymar en compañía de Demi Lovato. En la foto, la cantante viste orgullosa la equipación del equipo culé y luce el número 11, dorsal del brasileño. El encuentro, que tuvo lugar en Nueva Jersey donde el equipo catalán hizo una de sus paradas del tour de pretemporada, ha cobrado especial protagonismo después de que el jugador declarara en sus redes sociales que le encanta la nueva canción de Lovato, 'Sorry not sorry'.

Neymar, que acaba de romper su relación con Bruna Marquezine, comenzó a seguir en redes a Demi Lovato y se atrevió a mandarle un beso a la exchica Disney. Un romántico gesto que ha dado pie a muchas especulaciones.

Los rumores apuntan a que el jugador y la cantante podrían convertirse en una de las parejas del verano. Aunque, de momento, lo suyo es más un encuentro entre fans que algo más íntimo.

‪ @neymarjr & @ddlovato #BarçaUSTour‬ ‪ #ForçaBarça! ‬ #fcbarcelona #igersfcb #juvebarça #demilovato Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 11:48 PDT

