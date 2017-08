Paparazzi vs famosos, complicada relación

7 ago 2017 Alessandra Pagliacci

Compartir en google plus

David Bustamante (35) vuelve a ser protagonista de titulares y, esta vez, no es por el punto en el que se encuentra su relación con Paula Echevarría (39). El cantante ha tenido un altercado con Jordi Martín, conocido paparazzi y colaborador de Cazamariposas (Telecinco). El artista se ha convertido en objetivo de las cámaras desde que se separó de Paula y, más aun, desde que Jordi contase que tenía una nueva ilusión: Sandra, una chica a la que conoció durante un crucero. Mientras el cámara realizaba un seguimiento buscando la foto más deseada que confirmase esa relación, Bustamante frenó el coche y se enfrentaron. ♥

Las imágenes de la disputa se pudieron ver en el programa 'Socialité' (Telecinco). Tras un gran revuelo, David emitió un comunicado en el que afirmaba que tomaría medidas legales después de haber recibido amenazas del paparazzi, además de haber puesto en peligro su vida y haber sido calumniado.

Corazón se ha puesto en contacto con Jordi para conocer su versión. «Yo no buscaba pelea. Yo buscaba, simplemente, las fotos del beso, porque es lo que me beneficia realmente», revela a esta publicación. También ha querido aclarar que «se le fue la pelota» al decir que fue amenazado. Pero lo que más le ha dolido ha sido no haber recibido apoyo por parte de sus compañeros de Sálvame (Telecinco). «No sabía que estaba tan respaldado mediáticamente», sentencia.