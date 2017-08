Fonsi Nieto y Alba Carrillo cierran posturas

28 ago 2017 saúl ortiz

Fonsi Nieto (38) ha tomado la decisión más importante de su vida solo unas semanas después de despedir a su tío Ángel. Será durante la primera semana de septiembre cuando el DJ presente la demanda en los juzgados de familia para luchar por la custodia exclusiva de Lucas, su hijo de cinco años fruto de su relación con la modelo Alba Carrillo (31): «Esto no es un juego y solo pienso en proteger a mi hijo. Ahora sí que voy a ir hasta el final», dice a 'Corazón' en sus primeras declaraciones tras el escándalo desatado durante la final de 'Supervivientes' (Telecinco).

No será fácil. Pero no le importa. Pretende demostrar en los tribunales que su hijo vive en un ambiente que no favorece su desarrollo. Esta publicación ha podido saber que su argumentación está fundamentada con documentación médica sensible —como las visitas de Alba a la clínica psiquiátrica López Ibor—, conversaciones con el claustro de profesorado del colegio del que fue expulsado su hijo y, sobre todo, testigos que están dispuestos a declarar que Lucas sufre las consecuencias de una familia —la de Alba— totalmente desestructurada.

Es, tal vez, su argumento más concienzudo. Fonsi señala a Lucía Pariente, madre de la modelo, como la causante de gran parte de los problemas del menor. Además, admite contar con el testimonio de personas que demostrarían situaciones dramáticas cuyos protagonistas son abuela y nieto.

Lucía Pariente, mala influencia

La relación codependiente de madre e hija originó un nuevo acercamiento entre ellas y fue el principio del fin. Alba era consciente de que, con la vuelta a casa de Lucía, incumplía el acuerdo que le permitía vivir segura. No le importó.

Tampoco frenó a su madre en sus largas conversaciones con periodistas en las que les incitaba a publicar informaciones controvertidas sobre el carácter y rutinas del deportista. Las últimas declaraciones de Pariente en televisión provocaron su hartazgo y programaron la cuenta atrás: «Si dice estas cosas de mí en público, qué no dirá en privado y en presencia de quién no debería», reconoce Nieto en su conversación con esta revista.

Desde la otra parte, se insiste en que Alba está tranquila y ella pide respeto y silencio: «No quiero que nadie hable de este asunto, porque lo voy a llevar hasta donde lo tenga que llevar. Soy una madre entregada».

