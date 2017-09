Madonna, una madre siempre polémica

2 sep 2017 Carlos González

Acaba de cumplir 59 años y lo ha celebrado por todo lo alto en Italia, con una fiesta gitana en la que no ha faltado de nada: ni banda de música ni bailarines ni siquiera los caballos como parte del espectáculo –y para que la diva hiciera su entrada triunfal entre los asistentes que más parecían sus súbditos que sus amigos–. Un gran despliegue que llevó a la cantante a perder la cabeza, en sentido literal, y a olvidar la letra de una de sus canciones, tal y como se ve en un vídeo que ella ha publicado en Instagram.

Pero lo que más ha sorprendido es la foto en la que Madonna posa por primera con sus seis hijos. La chavalería al completo parece feliz y muy sonriente, con la excepción de las dos pequeñas, las gemelas Stella y Estere (4), adoptadas a principios de 2017. Parece que ambas se encuentran descolocadas, quizá por el cansancio o por la falta de costumbre de estos saraos.

La realidad, sin embargo, puede que no sea tan idílica. Los problemas de Madonna con Rocco (17), segundo se sus hijos, son de sobra conocidos. En diciembre de 2015, él decidió dejar a su madre e irse a vivir a Londres con su padre, el director Guy Ritchie, lo que desencadenó una batalla legal entre ambos progenitores.

La cantante quería que volviera con ella a Nueva York, pero no lo consiguió. El cabreo del adolescente llegó hasta tal punto, que hizo lo peor que se puede hacer hoy en día: bloquear a su madre en Instagram. Coincidiendo con estos líos, Page Six publicó un reportaje en el que describían a la artista como una madre «demasiado controladora» y aseguraban que los problemas no eran solo con Rocco. La diva, escandalosa de puertas para afuera, sería partidaria de la disciplina y la mano dura en casa. Citaban algunos ejemplos, como que a la mayor, Lourdes (20), no le había permitido tener móvil hasta los 15. O que todos debían seguir su estricta dieta macrobiótica sin dulces, chocolate ni sal.

Una madre muy estricta

A eso habría que añadir lo que sus hijos esperaban de ella como madre. "Rocco no está nada satisfecho con mis logros. Preferiría que cocinara para él", confesó ella hace unos años.

Las adopciones de sus cuatro hijos menores tampoco han estado exentas de polémica. La de David Banda (11) se complicó, porque la cantante no cumplió uno de los requisitos que marcaba la ley de Malaui: vivir un año en el país. En el caso de Mercy James (11) la familia biológica aseguró que habían sido engañados y que nunca quisieron ceder a la niña de forma definitiva. Las menores, Stella y Estere, de momento se salvan, aunque ya se han visto mezcladas en otro lío judicial: la demanda que ganó su madre al Mail Online por una grave intromisión en su intimidad al publicar datos que pudieron poner en peligro la adopción.

La cantante ha tenido que hacer frente a varias batallas.

Ahora, la artista se enfrenta a otra batalla. Ha denunciado a una antigua amiga, Darlene Lutz, que pretendía subastar 22 objetos suyos, entre los que hay una carta de amor de Tupac Shakur, un cepillo con algunos pelos o unas bragas usadas. La colega traidora asegura que la diva le regaló estas cosas, mientras la otra defiende que fueron robadas. El juez, de momento, ha impedido la venta. Lo más curioso es una de las alegaciones de la estrella: "Mi ADN puede ser extraído de uno de mis pelos. Es indignante y ofensivo que mi ADN pueda ser puesto a la venta en una subasta". Y tiene razón. Imagínense que alguien utiliza el material genético para ampliar esta familia tan loca o para crear pequeñas divas clonadas. Los conflictos podrían ser tremendos…

