Corresponsal solidaria

5 sep 2017 Aurelio manzano

La actriz y presentadora vuela alto. Acaba de recibir una muy buena propuesta de trabajo que la tendrá viajando por el mundo a partir de octubre. María Bravo, fundadora de Global Gift Fundation, ha nombrado a Ivonne Reyes (49) Corresponsal internacional de las galas que esta organización realiza por todo el mundo. "Se une a nosotros como corresponsal y va a ser nuestra anfitriona dentro del Global Gifter, nuestro show de televisión que se emitirá en algunos canales de Sudamérica y EE.UU.", nos cuenta María. Y añade: "Ella tendrá que asistir a todas las galas para poder enseñar lo que se hace desde el backstage y para realizar entrevistas a nuestros embajadores mundiales. La primera misión nos llevará a China, en octubre. Luego a Londres, donde estará con Victoria Beckham. También a Dubái, donde entrevistará, entre otras personalidades, a Sarah Jesica Parker. La verdad es que estamos muy contentas con esta incorporación", comenta a 'Corazón'.

Ivonne, de esta manera, se une a un gran número de personalidades en todo el mundo que apoyan este proyecto de manera desinteresada, como David Beckham, Ricky Martin o Jane Fonda.

Ivonne, por su parte, nos explicó cómo ha recibido esta propuesta: "La verdad es que ha sido una gran sorpresa. Hace unos días recibí una llamada de mi querida María Bravo para que me uniera a este proyecto. Como además de actriz soy presentadora, pensó que sería una gran idea poder mostrar, a través de un programa de televisión y la revista de la fundación, todos los entresijos, lo que no se ve de las galas benéficas que se hacen. Me hace mucha ilusión". Reyes, que siempre ha estado involucrada en causas de este tipo, nos resalta la importancia de este proyecto: "Todo el dinero que se recauda en estas galas va directamente a la ayuda de los niños más necesitados, salud y asistencia social. Creo que, siendo una persona pública, más que un honor es una obligación aportar mi granito de arena". Y continúa: "Por supuesto que no recibiré ninguna compensación económica".

A los tribunales

Mientras se le abre esta nueva ventana profesional, no puede olvidar el proceso judicial que se le avecina en breve en contra del padre de su hijo, Pepe Navarro, y de la hija de este, Andrea Navarro. Esta última presentó el pasado diciembre un recurso para cambiar la sentencia de la Audiencia Provincial que adjudicaba la paternidad del hijo de la presentadora a Navarro. "Quisiera que la gente tuviera la información correcta. La Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que adjudicaba la paternidad de Alejandro a Pepe Navarro. Este señor no solo nunca se hizo las cuatro pruebas que pedimos, sino que, además, no recurrió aquella sentencia, perdiendo todos sus derechos", aclara por enésima vez.

Harta de repetirlo

Hay que recordar que, en abril, el Supremo rechazó el recurso presentado por Andrea por, entre otras cosas, no ser parte ni arte en este proceso. Además, por contra a lo que declaran cada vez que tienen oportunidad Pepe y Eva Zaldívar, "el Supremo nunca entró a valorar, ni dio por válida la supuesta prueba que dice el presentador que existe y que se presentó como indicio en el recurso", nos aclara José Andrés Cuyal, abogado de Ivonne.

Tras el fallo del Supremo, esta misma semana Eva Zaldívar, exesposa de Pepe, declaró en un programa que seguirán luchando hasta el tribunal de Estrasburgo. Mientras, la venezolana ha iniciado en España los trámites para saber quién o quiénes y cómo se hicieron estas supuestas pruebas de ADN a su hijo sin su permiso, ya que, en ese momento –como ahora– el joven era menor de edad y estaba bajo la tutela de su madre.

A este respecto Ivonne prefiere mantener silencio y nos remite a sus abogados: "La información que tenéis es la correcta. Mis abogados son los que pueden y deben hablar de esto. Yo voy a por todas para defender, como siempre he hecho la integridad de mi hijo", finaliza.

