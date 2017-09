Cuando ser madre no te impide ser mujer

17 sep 2017 Alessandra PAgliacci

Parece que la moda es criticar. Sabemos a lo que nos exponemos cuando compartimos nuestro día a día en las redes pero, ¿es todo criticable? Es fácil esconderse bajo un pseudónimo, bajo las teclas de un móvil y bajo unas fotografías que, en algunas ocasiones, no corresponden con el perfil real de quien está tachando a un mujer de mala madre sin saber realmente cuánto tiempo le dedica a su hijo o cómo le cuida. Porque recordemos, lo que se muestra en redes sociales normalmente suele ser solo un bajo porcentaje de lo que realmente es nuestra vida.

Ahora le ha tocado a Malena Costa. La modelo, que acaba de dar a luz a segundo hijo, ha compartido en su cuenta de Instagram la felicidad que está viviendo junto a sus pequeños, Mario y a Matilda. Sin embargo, sus últimas publicaciones muestran a la modelo en el gimnasio, preparándose para volver al trabajo. Las imágenes parecen no haber gustado a muchos de sus seguidores, que han tachado a la mallorquina de mala madre.

"Una de las posturas en las que realizo los hipopresivos. Y por varios comentarios que he podido leer estos días quiero hacer esta aclaración empezando por una pregunta. ¿Los/las que tenéis hijos tenéis tiempo para trabajar? Y no dejáis a vuestros hijos abandonados verdad? Yo también tengo que buscar tiempo para trabajar y parte de mi trabajo es ir al gimnasio y estar en forma. Porque ser modelo no sólo es poner la sonrisa delante de una cámara ,hay mucho más trabajo y sacrificio detrás que no se ve y que tampoco solemos decir. Pero es muy importante cuidarse tanto por dentro como por fuera. Os mando un beso!", ha escrito junto a una imagen en la que aparece realizando ejercicios.

Pero la modelo no ha sido la única que ha tenido que defenderse de las críticas. Hace unos días le ocurría a Tania Llasera. La presentadora era duramente critica y tachada, una vez más, de mala madre por someterse a una cesárea programada para traer al mundo a su segunda hija, Lucía, y por decidir no darle el pecho.

Tristemente, ella también tuvo que dar explicaciones: "Iba subir una foto de mi hija ya que es su cumple-semana hoy pero los comentarios de mi foto anterior me han irritado, y no quiero que su cara se asocie a lo siguiente que voy a decir: NO SOY MENOS/PEOR MADRE por haber dado a luz por vía cesárea. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por elegir dar biberón. NO SOY MENOS/PEOR MADRE por contratar los servicios de una enfermera de noche/Salus. NO SOY NI MENOS, NI PEOR o MEJOR MADRE que tú. Por razones de salud, NO PUEDO dar a luz vía vaginal. Por razones de salud, NO DEBO DAR PECHO(y aún así le di el calostro para inmunizarla). Por razones lógicas, quiero dormir y estar al 100% para mis 2 hijos de día, además de recuperarme lo antes posible de una operación de quirófano tan importante como lo es una cesárea".

"Y por cierto, la única calificación como madre que me importa es la de mis hijos y mi marido. Me entristece mucho y me parece un retraso que a estas alturas todavía tenga que dar estas explicaciones. Las mujeres nos debemos más crédito y respeto las unas a las otras como madres. Soy la mamá de Pepe y de Lucia y punto, y ahora me voy a darle otro biberón a lo más bonito que tengo", finalizaba la presentadora.

