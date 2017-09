Manuel Cortés: "No he echado en falta la figura de un padre"

22 sep 2017

Lleva muchos años trabajando en la música, pero hasta ahora no tenía ningún álbum en el mercado. Este viernes, 22 de septiembre, Manuel Cortés Bollo, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, ha visto cumplido un sueño. Lleva por título 'Algo de mí'.

Precisamente hablamos de eso con Manuel: de él, de su música y de su familia. Lo hacemos en Perrachica, el restaurante situado en pleno barrio de Chamberí, en Madrid.

Corazón Empecemos por el disco. 'Véndamelo'.

Manuel Cortés Se llama 'Algo de mí' y es un disco en el que hemos puesto bastantes esperanzas. Hemos trabajado bastante duro todos los componentes, tanto músicos, como productor. Sale a la venta el día 22 y la verdad es que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de proyectarlo bien.

C. El disco se llama 'Algo de mí'. ¿Quién es Manuel Cortés Bollo?

M.C. Un chico que nació en Sevilla hace 22 años. Un tipo que tiene dos 'singles' en la calle, que ha trabajado por salas de todo el país, en todas las ciudades de España y que, ahora, saca este proyecto profesional.

C. ¿Qué acogida tuvieron esos dos 'singles' previos al lanzamiento del álbum?

M.C. No es fácil trabajar con un 'single' solo en la calle, como puede ser con un disco. Creer en mí ha sido una ventaja con la que he contado. A parte de las redes sociales, que con dos temas propios me haya recorrido España haciendo salas, la verdad es que es muy satisfactorio para mí. Es un punto de inflexión importante en mi carrera, que hayan confiado en mí.

C. Este disco es una especie de primera meta, porque lleva trabajando mucho tiempo.

M.C. Exactamente. Todo esto me ha servido para coger tablas. Los artistas conocidos amigos míos e decían: “Tranquilo”. Cuando era joven quería sacar el disco inmediatamente y ellos me calmaron, me dijeron que todo llevaba su cauce. Ahora puedo decir que llevaban razón, que esperar da sus frutos.

C. Hablaba de artistas conocidos amigos y en este trabajo están Miguel Poveda, Josemi Carmona, María Toledo… ¿Qué significa que gente que tiene ya un nombre haya querido colaborar?

M.C. Imagínate… Que gente de ese nivel, tanto personal como mediáticamente, hayan querido trabajar conmigo… Es una satisfacción enorme tener a Miguel, María, Macarines, en lo musical a Josemi Carmona, Paquete de La Barbería del Sur, Diego del Morao, el Piraña en la percusión, Manu Carrasco… Y muchos más que podía decir.

C. Le hemos visto en las redes sociales alguna foto con Isabel Pantoja, ¿no se ha animado?

M.C. Sí, esperemos que próximamente. ¿Quién sabe lo que el destino te tiene guardado? Ella siempre me ha dado buenos consejos. No ha coincidido ahora, porque tampoco se pensó en esa opción. Quizá por el momento en el que ella estaba pasando. Estaba proyectado de esta manera. Pero ojalá que un día pudiéramos hacer algo juntos con la más grande como es ella

C. Supongo que, en cierto modo, tendrá clavada la espinita de no poder cantar con su padre, Chiquetete.

M.C. Bueno, pero dadas las situaciones en las que te pone la vida, desde pequeño aprendí a vivir con eso y, a día de hoy, no es lo mismo que haga tantos años que no exista la relación como si me lo hubiera encontrado ahora. Cuando uno se acostumbra a vivir con eso desde pequeñito, pues no le causa problema a los 22 años.

C. Habla que esto ha sido desde pequeño. ¿Ha tenido usted una infancia feliz?

M.C. Sí, gracias a mis abuelos y a mi familia he sido un niño feliz que no ha echado en falta la figura de un padre.

C. ¿Qué es para usted Chiquetete en estos momentos?

M.C. Es un artista de los mejores que ha dado este país y le respeto musicalmente.

C. ¿Y su madre, Raquel Bollo, a la que le debe en buena parte que hoy estemos hablando de la promoción de su primer trabajo?

M.C. Imagínate… Además de la figura de madre y de toda la responsabilidad que lleva es mi apoyo en el día a día. Para mí es mi mejor amiga y ella, si yo estoy feliz y contento, también lo está.

C. Incluso ha llegado a decir que es su mayor fan.

M.C. ¡Claro! Siempre está conmigo. Cuando puede asistir a las actuaciones, asiste. Hace lo posible por mi felicidad y por ayudarme todo lo posible en mi trabajo. Antes estaba más encima, pero uno va creciendo y lleva mucho vivido, porque no ha venido conmigo por todo el país, pero es una madre y siempre está pendiente de su hijo.

C. Además, ahora que ha dejado la tele y la exposición en 'Sálvame', tendrá más tiempo para estar a su lado.

M.C. Ahora mismo tiene demasiado tiempo libre y pasa demasiado rato conmigo. Podemos conversar más, mirar ciertos problemas y decidir y buscar soluciones.

C. ¿Cuánto pesa ser hijo de dos padres tan conocidos a la hora de despegar? ¿Es más una ayuda o supone una mayor exigencia?

M.C. Te diría que es más un lastre. La gente se piensa que es todo lo contrario y que lo tienes todo hecho, pero yo les aseguro que no es así puesto que estás en un examen continuo. Siempre te van a estar comparando con tu padre. Si él lo hace mejor, si lo haces tú… Yo lo que digo siempre es que con lo malo que me dicen no me siento insultado y que, con lo bueno, me siento orgulloso.

C. Ya tenemos el disco, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente meta que se pone?

M.C. Crear una carrera de futuro, que pienso que es lo importante. Puede que hoy le guste mucho a la gente, pero si te quedas estancado, tienes un problema. Lo suyo es ir paso a paso y crecer. En eso estamos. En que no sea solo un ‘boom’.