Elisa Tulián: "He sufrido violencia de género"

Se alzó con la corona en el concurso de belleza que acaba de celebrarse en la localidad catalana de Playa de Aro. Mallorquina de adopción, nacida en Argentina, Elisa Tulián es la Miss World 2017.

Ella será quien represente a España en la próxima edición de Miss Mundo. Tiene 21 años, es bailarina, estudia Arte dramático y le gustaría poder compaginarlo con el mundo de la moda.

Eli, como le llaman sus íntimos, se define como perfeccionista, trabajadora incansable y positiva a pesar de haber sufrido violencia de género. "Pude salir adelante gracias al apoyo de mi familia. Por este motivo, tengo una estrecha relación con la Fundación Anabella, que ayuda a mujeres maltratadas", declara.

Corazón ¿Cómo se siente tras coronarse?

Elisa Tulián Muy contenta. Ha sido una noche mágica.

C. ¿Se lo esperaba?

E. T. La verdad es que he trabajado duro desde que conseguí el título de Miss Baleares. Venía con el objetivo muy claro y lo disfruté muchísimo.

C. ¿Cuáles fueron los motivos para presentarse a este certamen?

E. T. Nunca me lo había planteado, pero me pararon por la calle dos personas de la organización de Baleares y me lo propusieron. Al principio era un poco reacia. Hasta que me comentaron que era un concurso de belleza con un propósito social detrás. Me motivó muchísimo poder aportar algo a la causa de la violencia de género, que es la que me sensibiliza.

C. ¿Cómo se definiría?

E. T. Soy una mujer muy luchadora, empática, simpática, constante... Creo que esos son mis puntos fuertes de cara al concurso internacional.

Corazón ¿Cómo ha sido la relación con sus compañeras?

Elisa Tulián Hemos creado una relación muy buena. Ha habido mucho compañerismo y me llevo muy buenas amigas.

Corazón ¿Qué le han dicho ellas?

Elisa Tulián Todas me dieron la enhorabuena, me besaron... Estuvieron muy cariñosas.

C. ¿Usted tenía favoritas?

E. T. Cádiz y Cantabria, pero la verdad es que todas tenían peculiaridades. Cualquiera hubiera podido ganar.

C. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que le espera?

E. T. Viene un periodo de trabajo duro e intenso. Mirella Lalaguna fue jurado en la gala de Miss Baleares y me llamó la atención lo que comentó. Me dijo que, cuando estuvo en el certamen internacional, vio cómo las chicas, a la semana de estar allí, dejaban de competir. Justamente es lo que yo no hago: siempre lucho hasta el final.

C. El lema del certamen es belleza por un propósito. ¿Cuál es el suyo?

E. T.

Hacer lo que me apasiona, siempre beneficiando al mundo. La moda, la belleza, el arte dramático... me encantan. Y hacer más felices a los demás, sobre todo a gente que lo necesita, mientras hago lo que me apasiona, es muy gratificante. Yo fui víctima de violencia de género. Es una causa que tengo muy interiorizada, porque sé lo que se siente y lo que es pasar por esa situación. También sé lo difícil que es reconocer que estás ahí dentro y salir. Mucha gente pregunta por qué las mujeres no lo cuentan, por qué no se atreven a denunciarlo. Yo sé lo difícil que es.

No me preocupa no tener novio. Tengo 21 años.

C. ¿Cómo logró salir?

E. T. El maltrato fue físico, no fue todo de golpe (se le humedecen los ojos). Mi familia fue fundamental, sin ellos no hubiera podido ser posible. Hay que apoyarse en alguien, sola es prácticamente imposible, porque estás muy débil. Tienes al lado a una persona que siempre intenta rebajarte y es imposible salir de ahí. La persona que fundó Arabella, la fundación con la que colaboro, también fue víctima durante 11 años. Ahora, cuenta con una red de mujeres que han sido víctimas.

C. Entre ellas, usted.

E. T. Sí, soy muy activa con todo ese problema y trato de echar una mano a las mujeres que todavía no han podido superar ese trance. Hace poco ayudé a una chica de 18 años que tenía problemas con su novio. Sucedió en la calle y, hasta que no llegó la policía, no me fui, a pesar de que el chico cada vez estaba más violento. Dio la casualidad de que conocía a los agentes, porque eran los mismos que me ayudaron en una situación similar que viví. Me agradecieron mucho que me quedase hasta su llegada. Desgraciadamente, mucha gente no actúa así y prefieren no meterse.

C. ¿Ha aparecido ya su príncipe azul ?

E. T. No, ya llegará. Estoy muy bien así. No me preocupa no tener novio. Ya tendré tiempo, tengo 21 años.

C. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo?

E. T. Ya tenía en mente trasladarme a Madrid antes de ganar. Acabé mis estudios de teatro musical y quiero continuarlos con los de arte dramático, dirigirme más hacia el cine y la tele. Tenía unas pruebas para una academia, pero ahora no sé si podré hacerlas.

C. ¿Qué le ha dicho su familia?

E. T. Está muy contenta, como es lógico.

C. ¿Su familia es Argentina?

E. T. Sí, nací allí, pero tengo doble nacionalidad y llevo viviendo en España 12 años. Y mis abuelos eran españoles, de Murcia.

