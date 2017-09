26 sep 2017

Ricky Martin está muy preocupado. El motivo es que no ha podido contactar con su hermano, residente en Puerto Rico, desde que el huracán María azotara su país natal. El cantante ha decidido recurrir a las redes sociales donde ha colgado un vídeo mostrando la angustia que siente.

“Hola hola a todos soy Ricky Martin, solo quiero contarles que me siento muy frustrado, porque no he podido hablar con mi hermano aun", comienza su mensaje con evidente tono de preocupación.

"No tenemos idea de dónde está y creo que no soy el único que está lidiando con esto. Estoy seguro de que mujeres y hombres que vivimos en el extranjero o en la isla no hemos podido hablar con nuestros familiares por problemas de comunicación", advierte el artista internacional.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

Además, Ricky ha denunciado, también en Instagram, que las líneas aéreas no hayan sido capaces de bajar sus precios en medio de una situación que roza la crisis humanitaria, tal y como se han expresado los mandatarios puertoriqueños.

THIS IS NOT RIGHT. $2,249. FOR A FLIGHT MIAMI-SAN JUAN. COME ON, WE ARE IN THE MIDDLE OF A HUMANITARIAN CRISIS. THERE SHOULD BE A LAW AGAINST THIS KIND OF ABUSE @americanair Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 9:24 PDT

Aun no se conoce cuál de los cinco hermanos que tiene Martin es exactamente el que está en paradero desconocido.

