Hannibal Laguna: "Vestí a Rocío Jurado en su última gala"

27 sep 2017

a logrado mantener su esencia contra viento y marea. Lo suyo es dibujar a una mujer femenina, sinuosa e insinuante, que quiere potenciar sus virtudes y ocultar los pequeños defectos.

Y esa mujer, o esas mujeres, le han sido fieles durante tres décadas, justo las que cumple estos días en el mundo de la moda. Un tiempo en el que Hannibal Laguna (49) ha sabido encontrar su ADN e imprimirlo en lo que hace y así ganarse el favor de las Campos, Rocío Jurado o Victoria Beckham.

Corazón Estos días presenta colección que es muy especial, 'Hannibalissimo'.

Hannibal Laguna Sí, lo es, porque supone la celebración de estos 30 años de trabajo. Llevamos prácticamente un año preparándola porque queríamos estudiar nuestra trayectoria. Pero no es una colección retrospectiva como tal, lo que he querido hacer es una colección evolutiva. Y en lugar de hacerla por años lo hemos dividido por décadas. Empezando con el nacimiento de la firma, siguiendo con la adolescencia, y luego por supuesto la madurez.

C. Y además, lanzan sus aromas.

H.L. Sí, hay quien apaga velas, pero nosotros vamos a descorchar el perfume. Y tiene que ver con la trayectoria de Hannibal Laguna, porque en lugar de ser un solo perfume, hemos hecho seis fragancias. Cada una de ellas está pensada e inspirada en una colección histórica de estos 30 años. Uno se llama Sweet delyrium, otro se llama One and only… Son colecciones que a nosotros nos han marcado mucho. Hemos elegido seis que fueron muy emblemáticas. En cada colección la inspiración es una mujer diferente, desde una amiga, una conocida o alguien que te has encontrado por la calle. Así que pensamos a qué olía esa mujer cuando creé Sweet Delyrium. Esa colección estaba inspirada en Paz Vega, y pensamos cuál era el aroma de Paz en aquella época. Así que ha sido un trabajo muy bonito. Creo que ha sido el más bonito de estos 30 años.

Victoria Beckham tenía sus propias ideas"

C. No es la única celebración que harán de este aniversario.

H.L. Va a ser un año completo porque vamos a hacer una exposición en Madrid en octubre. Luego desfilamos en Oviedo y en Burgos. Hacemos una presentación importante para el mes de noviembre y haremos una celebración también que será seguramente para principios de diciembre.

C. En estos 30 años su clientela se ha ampliado y en ella se incluyen nombres famosos como Rocío Carrasco, a quien le hizo el vestido de novia.

H.L. Mis diseños están destinados a la noche y a las novias, así que nuestra clientela son personas que tienen una vida social bastante intensa. A lo largo de estos años hemos hecho muchas amigas. Como por ejemplo la familia Campos, y no solo Rocío, también su madre, a quien tuve la oportunidad de realizar todo el vestuario de una gala, que se emitió en TVE y que fue lamentablemente su última gala. Fue un trabajo para mí mágico, porque era cambiar una imagen completa de un mito de la música en España.

C. Un trabajo para recordar toda la vida, sin duda, pero no el único.

H.L. Recuerdo trajes de novia míticos para mí como el de Arancha Sánchez Vicario y Vanessa Romero. Luego hay grandes sorpresas de mujeres con las que ahora no tengo una relación tan cercana, como fue Victoria Beckham. La primera noche que ella llegó a España, que le daban un premio, vio a una periodista con un vestido de mi última colección, que era un homenaje a Gaudí y dijo: «Lo quiero para mañana». Y la periodista tuvo que quitárselo para que ella se lo pudiera llevar. Ahí se generó una amistad. Se creó una relación enriquecedora, porque ella era una mujer que tenía sus propias ideas. Me decía lo que quería. Fueron cuatro años haciendo cosas muy interesantes.

