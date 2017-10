India Martínez termina herida tras sufrir un robo

1 oct 2017

La cantante India Martínez ha compartido una impactante imagen en su cuenta de Instagram para denunciar lo ocurrido. Unos atacantes se le echaron encima cuando iba por la calle y le robaron todo lo que tenía encima.

Desgraciadamente se lo llevaron y, aunque la artista corriese para intentar recuperar sus cosas, no tuvo éxito. Por eso, ha querido mostrar las heridas recibidas en ese altercado y compartir la historia con sus seguidores.

"No entiendo que aún haya individuos que interrumpan la paz de uno atracándote por la calle y llevándose todo lo que tienes encima sin escrúpulo! Penoso! Aprovecho este escaparate no para que me vean frágil y herida, sino, para decirles que sólo dan pena, que son unos miserables cobardes, y que tarde o temprano uno tiene lo que se merece...", ha escrito, y ha añadido: "Al menos no pasó nada más grave. Si me encuentro herida es porque impulsivamente protegí lo mío y les perseguí. No hubo éxito y quedé tendida en la carretera, pero no queda otra que levantarse y hacerse más fuerte.Todo está bien familia!!"

Seguro que también te interesa...

“Nadie debería tener miedo a ser diferente porque eso nos hace únicos”

India Martínez, rojo pasión en la portada de Mujerhoy

10 mujeres que han marcado la vida de India Martinez