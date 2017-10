Helen Lindes: "Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida"

3 oct 2017 carlos pérez gimeno

Ha vuelto a pisar las pasarelas después de un tiempo alejada de ellas tras su maternidad. Hace menos de un año que nació su hijo, Alan, fruto de su matrimonio con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, pero Helen Lindes ya ha recuperado la figura y está dispuesta a volver a trabajar sin parar.

Hace unas semanas se la pudo ver como estrella de los desfiles de la Semana de la moda de Madrid, y hace unos días el diseñador vasco Ion Fiz volvió a confiar en ella para la presentación de su última colección en el museo Guggenheim de Bilbao, donde ha festejado su 15 aniversario en la moda.

Corazón ¿Cómo se encuentra con su regreso al trabajo?

Helen Lindes Muy bien, feliz con mi vuelta al mundo de la moda y además, abriendo y cerrando el desfile de Ion Fiz.

C. ¿Cómo está su pequeño?

H.L. Muy bien, afortunadamente. Está enorme, como su padre (risas). Y yo, encantada de volver a trabajar. He empezado muy fuerte, con la Semana de la moda de Madrid, y ahora con Ion Fiz. También estoy colaborando con la Fundación Anabella y hemos diseñado una camiseta solidaria. Eso me ha permitido desarrollar mi creatividad, porque siempre se me hado bien el dibujo.

C. Ya son muchas personas implicadas en esa fundación.

H.L. Así es, porque la labor que hacen es muy importante. Es un sitio donde las mujeres que han sufrido violencia de género pueden acudir y no están solas. Hay mujeres que se apoyan y se hacen fuertes para seguir adelante. Y Anabella, como ya se sabe, también lo sufrió.

Alan duerme menos de lo que me gustaría"

C. Llevaba usted mucho tiempo sin desfilar.

H.L. Sí, porque soy una modelo más de fotografía, campañas y anuncios. Hacía tiempo que no me subía a la pasarela, y como me han dado la oportunidad, me siento feliz porque es otra experiencia totalmente diferente a posar. Desfilar con Ion Fiz, es todo un lujo, es uno de los primeros diseñadores de España. Y nos apetece hacer más cosas juntos, nos llevamos muy bien.

C. ¿Se plantea combinar el diseño con ser modelo?

H.L. Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero es necesario buscar bien el momento. Sigo trabajando como modelo y ahora como madre tengo menos tiempo, pero sí me gusta mucho dibujar y me gustaría que esto fuera una ventana a otras posibilidades para diseñar en el futuro.

C. ¿Qué tal su experiencia como madre?

H.L. Muy bien, Alan es un ángel. Se porta bien, duerme menos de lo que me gustaría, pero es una monada y muy listo.

C. ¿Rudy le ayuda mucho?

H.L. Muchísimo, es un padrazo. Siempre está pendiente de todo. Estoy encantada. Sin lugar a dudas estoy viviendo la mejor etapa de mi vida.

C. ¿Quieren aumentar la familia en un futuro?

H.L. Sí, aunque ahora mismo estamos muy bien, Alan cumple un año en diciembre, y yo me acabo de recuperar como quien dice. He estado entrenando fuerte para conseguir estar en forma, ya estoy en mi peso original.

C. Se puede decir que esta viviendo una vida plena.

H.L. Totalmente. Estoy satisfecha en todos los ámbitos de mi vida. Tengo un matrimonio maravilloso, un hijo ideal, me siento realizada como madre, esposa y profesional. No puedo pedir más.

