3 oct 2017

Si hay un futbolista español que sea capaz de generar polémicas y revuelo mediático, ese es Gerard Piqué. Y no solo por lo que exprese en las redes sociales, sino también por ciertos actos ante la prensa, problemas con Hacienda o salidas de tono con el eterno rival del Barcelona: el Real Madrid.

El central catalán lo ha vuelto a hacer y, desde que se pronunciara sobre el referéndum de Cataluña, está de nuevo en el ojo del huracán. Recordamos esta última polémica que ha provocado que se haya convertido en el centro de atención de la concentración de la Selección española.

El tuit y las lágrimas del referéndum

Piqué colgó en su cuenta de Twitter el pasado domingo una imagen suya votando en el referéndum. Tras finalizar el partido del Barcelona contra Las Palmas, y al haber recibido multitud de críticas, se presentaba ante la prensa con lágrimas en los ojos. Durante su comparecencia, aseguraba que, si se consideraba que no debería defender la camiseta de España, no tendría problema en dejar de hacerlo.

Ayer, Piqué era recibido con pitos, insultos y gritos a favor de España y de la Guardia Civil en Las Rozas, donde entrenó la Selección. Una situación a la que está acostumbrado, pero que le ha llevado a reiterar que, si desde la Federación se considera, abandonará La Roja.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de octubre de 2017

Incidente con la Guardia Urbana

En octubre de 2014 profirió insultos a la Guardia Urbana. Según se relató en su momento, el hermano del futbolista, Marc Piqué, estacionó durante 15 minutos en un carril bus y, cuando los agentes fueron a reprender su conducta, Gerard se encaró con ellos. "Me tenéis envidia porque soy famoso", "me estáis multando porque vais a comisión" o "voy a hablar con tu jefe y se te va a caer el pelo" son algunas de las frases que le valieron una multa de algo más de 10.000 euros.

Y la obligación de rectificar públicamente. Claro, que lo hizo con su sello personal, acompañando el tuit de una frase que trajo cola: "Se ha exagerado mucho lo que dije pero, en cualquier caso, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Se ha exagerado mucho lo que dije pero, en cualquier caso, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 15 de octubre de 2014

Una pelea y el labio roto

Unos meses antes, en abril del mismo año, se vio envuelto en una pelea con un fotógrafo que trataba de conseguir unas imágenes del deportista con Shakira y el que, por entonces, era su único hijo, Milan, cuando se encontraban en Marineland.

Piqué se puso nervioso, se fue a por él y, durante el forcejeo, Gerard acabó con el labio roto y el 'paparazzo' con varias contusiones que le llevaron al hospital. Ambos acabaron por zanjar el tema allí mismo, porque a ninguno le venía bien que las imágenes de la pelea salieran a la luz.

Problemas con Hacienda

De entre el nutrido grupo de futbolistas de nuestar Liga que se las han tenido que ver con el Fisco, también se encuentra él. En enero de 2015, Hacienda le reclamó cerca de 2,5 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Piqué consideró que la condena era injusta y puso en marcha a sus abogados. A día de hoy, no queda muy claro cómo terminó de resolverse el asunto, pero sí que, hace unos meses criticó el trato de favor diferente por parte de Hacienda para Neymar y Messi que para Cristiano.

"No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco al lado de Florentino. No me gusta lo que transmite como club", fueron sus palabras.

Dardos al eterno rival

Sus tuits y declaraciones para incendiar a la afición del Real Madrid son innumerables. Quizá la que más se recuerde es la que realizó tras la consecución del título de Liga de 2015. Ese año, los merengues habían perdido contra el Atlético de Madrid por 4-0 y, acto seguido, parte de la plantilla se fue a celebrar el cumpleaños de Cristiano.

La misma salió a la luz porque fue amenizada por Kevin Roldán, que se encargó de airear en las redes sociales lo bien que se lo pasaron en el fiestón. Por eso, durante la celebración, Gerard pronunció aquel "Kevin, contigo empezó todo" que escoció, y mucho, en el Santiago Bernabéu.

