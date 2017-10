La grave depresión que superó Cara Delevingne

3 oct 2017

Desde hace unos años, Cara Delevingne es uno de los grandes rostros de las pasarelas mundiales. Tiene talento para conquistar a los diseñadores y a las marcas y carisma para ser uno de los rostros más célebres del famoseo mundial. Además, ingresa una buena suma d dinero anual por los trabajos que desempeña.

Su vida parece fácil. Y, quizá, en estos momentos lo sea. Al menos más que en su juventud, cuando sufrió 'bullying' y presiones en el entorno escolar que la llevaron a caer en una grave depresión de la que se costó salir. Un estado que, tal y como ha revelado ahora en una entrevista en 'The Edit'.

"Siempre me sentí muy rara y diferente cuando era pequeña, y esa sensación era algo que yo no entendía, ni sabía cómo expresar... Era como si fuera una alienígena, pero definitivamente sabía que había algo extraño sucediendo", confiesa en su desgarrador relato.

Dudaba de mí misma todo el rato"

La modelo, que ya reveló sufrir desordenes mentales hace un tiempo, confiesa que padeció un "desarrollo tardío", que le llevó a tener complejos y a enfrentarse a los insultos de sus compañeros del colegio y que derivó en una falta de confianza en sí misma, como se desprende de sus palabas: "Si fallaba en algo, era lo peor del mundo porque nunca podía perdonarme a mí misma". cuenta Delevingne sobre los primeros problemas con su salud mental en sus años de colegio.

"No sentía que fuera lo suficientemente buena. El hecho de que no pudiera hacerlo tan bien como otros hacía que me odiara a mí misma. Y los profesores hacen que sientas que cuando te califican con una nota, como un aprobado raspado, esa es la nota de tu vida; ese eres tú como ser humano. Eso es algo que de verdad se quedó conmigo durante mucho tiempo", continía.

"Y dudaba de mí misma todo el rato, diciendo algo y luego odiándome por haberlo dicho. No sabía distinguir lo que estaba pasando del hecho de que no quisiera vivir más", concluye en una charla en la que confiesa que estas inseguridades le hicieron plantearse acabar con su vida.

