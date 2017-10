Carlos Vives contra Maluma: "Es mÃºsica pornogrÃ¡fica"

13 oct 2017

La música de Maluma siempre ha dado mucho de qué hablar, pero no es el único con letras que han sido cuestionadas por su contenido machista. Temas de música latina como el popular 'Despacito' o 'Felices los 4' han sido cuestionados convirtiéndose en una de las polémicas del verano. Ahora, Carlos Vives lanza un mensaje a su colega Maluma y le pide que rebaje el tono de sus letras.

En una entrevista concedida al diaro Clarín, Carlos Vives habló de las canciones de Maluma y sus mensajes. "Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas".

"Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada comercial. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes", añadió.

Carlos Vives se refiere en concreto al género 'Trap' cada vez más popular entre los jóvenes. "Le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mí con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: ¿Qué es el trap? Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés", explicó.

"Estos jóvenes están copiando eso. A Charly García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Dónde ves tu pornografía? En canales especializados; no cuando prendes la tele", concluyó Vives.

