Mayim Bialik sobre el caso Weinstein: "Yo me visto modestamente. No flirteo con hombres"

16 oct 2017

Cada vez se destapan más casos de supuestos abusos sexuales del productor Harvey Weinstein. El escándalo, de momento, le ha apartado de la Academia del Cine, una decisión tomada con la aprobación de más de dos tercios de su Junta. El caso ha dado lugar a todo tipo de comentarios y muchos actores se han posicionado en contra de las formas con las que Weinstein ha actuado hasta ahora.

En medio de todas las acusaciones, Mayim Bialik, la actriz popular por protagonizar la serie juvenil 'Blossom' y la sitcom 'The Big Bang Theory', ha publicado una carta en The New York Times que ha suscitado numerosas críticas. En su escrito, la actriz explica su experiencia cuando iniciaba su carrera en el mundo de la interpretación. Asegura que no fue sencillo, por no tener un aspecto físico acorde con los cánones establecidos en Hollywood y que eso le afectó mucho.

"Constantemente me sentía como un troll al lado de mis contemporáneas. Un crítico de TV Guide me describió, en un análisis del piloto de 'Blossom', como 'cara escudo' con 'medidas descompensadas'. Nunca me recuperé de verme a mí misma de esa forma", asegura.

Apartada de la televisión

Durante doce años, la actriz se apartó de este mundo tras protagonizar una de las comedias juveniles más populares de las últimas décadas y en su regreso a la televisión detectó que nada había cambiado: "Como mujer de aspecto 'no tradicional', volví a una industria que me tenía haciendo audiciones para la 'amiga desaliñada' o la 'secretaria regordeta', aunque finalmente acabé en un papel que me ha hecho ganar cuatro nominaciones a los Emmy. ¿Es una sorpresa que haga de una torpe y andrógina de desarrollo tardío?".

Bialik añade: "Aquellas en Hollywood que no representamos un estándar de belleza imposible, tenemos el lujo de pasar desapercibidas y, en muchos casos, ignoradas por los hombres en posiciones de poder a menos que podamos hacerles ganar dinero".

Lo más polémico

Pero, la parte más polémica de la carta de la actriz es en la que habla de su vestimenta y su actitud con los hombres. "Todavía tomo decisiones cada día como actriz de 41 años, que considero que son para mi propia protección. He decidido que mi parte sexual está mejor reservada para las situaciones privadas con aquellos con los que puedo intimar. Me visto modestamente. No flirteo con hombres, por norma"

Las mujeres debería poder flirtear como quieran y con quien quieran" mayim bialik

Y se explica: "Me doy cuenta que estas decisiones pueden parecer opresivas para muchas jóvenes feministas. Las mujeres deberían poder llevar lo que quieran. Deberían poder flirtear como quieran con quien quieran. ¿Por qué son ellas las que tienen que cambiar su comportamiento?", señalando al "mundo en el que vivimos" como el causante de que suceden ciertas situaciones. "En un mundo perfecto, las mujeres deberían ser libres de actuar como quieran. Pero nuestro mundo no es perfecto. Nada, absolutamente nada, excusa a los hombres que atacan o abusan de las mujeres, pero no podemos ser ingenuas respecto a la cultura en la que vivimos".

En la parte final de su escrito, Mayim Bialik anima a las mujeres a cultivar su intelecto: "Yo voy a seguir trabajando duro para animar a las jóvenes a cultivar las partes de sí mismas que tal vez no les den dinero y fama. Si eres guapa y sexy, genial. Pero que a otros les guste tu belleza física no es el camino a una vida con significado. Y si, como yo, no eres un 10 perfecto, que sepas que hay gente ahí fuera que te encontrará impresionante, irresistible y merecedora de atención y amor. La mejor parte es que no tienes que ir a una habitación de hotel o un casting para encontrarlos".

