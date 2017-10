A BelÃ©n Roca le quitan la custodia de su hija

18 oct 2017

Tras perder a su novio en un accidente de tráfico y del fallecimiento de su madre, Belén Roca afronta ahora otro revés en su vida. La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha revelado en la revista 'Lecturas' que ha perdido la custodia de su hija.

Belén explica cómo la relación con su ex fue empeorando de manera paulatina a raíz de su participación en el espacio de Telecinco. Hasta el punto que, como ella se negó a retomar la relación, le advirtió que le iba a hacer daño quitándole a la niña.

Y así ha sido y lo ha relatado en la mencionada revista: "Me acaban de dar la resolución del recurso que interpuse y me deniegan la custodia. Me han arrebatado la infancia de mi hija".

Me he llegado a sentir mala madre por trabajar en la tele"

Pero advierte que no se va a rendir: "Voy a luchar. Estoy hablando con mi tercer abogado, pero tengo que esperar un tiempo para llegar hasta el Tribunal Supremo. La resolución no me ha gustado, porque constan cosas que no he dicho".

"No tengo ni un trabajo desafortunado, ni he pegado nunca a la niña, ni trasnocho... Llevo un año sin aparecer en la pequeña pantalla. La televisión me ha dado mucho, pero me he sentido culpable porque la justicia me ha hecho creer que por estar ahí he perdido a mi hija. Me he llegado a sentir mala madre por trabajar en la tele", remata con dolor.

Seguro que también te interesa...

El homenaje de Belén Roca a su madre en Instagram

Belén Roca, la gran ausente en el funeral de su madre

Muere la madre de Belén Roca