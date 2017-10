El enfado de Jorge Javier con la Casa Real

19 oct 2017

"Soy la persona más famosa de este país", decía Jorge Javier en su discurso en 'Sálvame'. El presentador está enfadado con la Casa Real porque no le han invitado a la recepción con los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

El presentador del programa de Telecinco comenzó con sorna su discurso: "El día 12 de octubre no me invitaron a la fiesta del Palacio Real y más horas que se hace en este país de televisión, que este que es su presentador favorito...".

"A mí me gustaría ir", dijo en su discurso mientras explicaba que hay personas "al borde del olvido" que sí reciben invitación para la recepción del 12 de octubre y "que tenían que ir con los cartelitos del nombre como hacen en 'Pasapalabra' porque nadie se acuerda".

En su defensa salió Terelu Campos que afirmó: "No voy a poner nombres pero es inexplicable que haya caras ahí que...". A pesar de recibir el apoyo de sus compañeros, Jorge Javier se enfandó tanto que al final pidió que no le invitaran el próximo año porque ya no quiere asistir.,

