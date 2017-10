Jose Toledo: "Todos hacemos â€˜marca EspaÃ±aâ€™ con nuestro trabajo"

19 oct 2017

Es uno de los rostros más populares de TVE gracias a programas como 'Cartelera', 'Gente' o 'Corazón', cuyo 20º aniversario celebró el pasado mes de julio junto a Anne Igartiburu y Carolina Casado.

Cuando a Jose Toledo la llamaron de La Cometa TV para ofrecerle 'Buenos Días, Buenas Tardes', un magazine concebido para el público latino de todo el mundo, no se lo pensó dos veces: "Todo ha sido muy rápido. Me encantó la idea de poder llegar a toda la audiencia del Canal Internacional de TVE, que tiene mucho prestigio al ser una cadena de referencia en español. Pero lo que más me gusta es que puedo salir del habitual guion de programas informativos en los que todo está medido. Aquí hay debate, entrevistas, actuaciones musicales, reporteros…".

Lo cierto es que Jose Toledo llevaba tiempo con ganas de hacer entrevistas "porque soy una persona curiosa y con ganas de demostrar que puedo cambiar de registro". Cada semana, una figura internacional visitará el plató para sentarse frente a ella y charlar "de una manera relajada, con confianza y cariño, creando un clima de complicidad que permita al invitado sentirse con ganas de abrirse y contarnos todo. Siempre desde el respeto".

El equipo

No estará sola en el programa, la presentadora contará con la colaboración de periodistas y rostros populares (desde Rosa Villacastín a Paloma Lago, por ejemplo) para un debate de actualidad en el que "se abordarán temas que nos afectan tanto en España como en América, con noticias curiosas y siempre en un tono amable y simpático".

Además, tres reporteros pulsarán la opinión de la calle. "Todos hacemos ‘Marca España’ con nuestro trabajo y este puede ser un buen escaparate para probarlo al mundo entero". Incluso el mundo de los blogueros y youtubers latinos estará presente gracias al seguimiento semanal de las grandes figuras de las redes sociales.

Una actuación musical hará las veces de broche final a cada edición de 'Buenos Días, Buenas Tardes'. "Creo que es un gran acierto realizar un programa que conecte a los espectadores de ambos lados, de España y América, porque compartimos más que un idioma", reconoce. Y aunque es verdad que daría para un programa diario, "vamos a empezar poco a poco, con humildad".

La presentadora, que lleva alejada muchos años de las pasarelas, nos confiesa: "La televisión me gusta más que el diseño porque yo me veo como una comunicadora. Es cierto que tantos años de experiencia me sirven como bagaje, pero no me veo como diseñadora. Todavía".

Su separación

La noticia de su separación con José Cristóbal Martínez-Bordiú, tras 32 años de matrimonio, no ha cambiado con respecto a la discreción con la que trata su vida personal: "Entiendo que se me pregunte, pero nunca he hablado de ello y sigo con la misma línea editorial, si me permites la expresión". Por ahora, Jose se centra en sus dos trabajos y en sus hijos, Diego y Daniel. Recordemos que, además, tiene una hija adoptiva en Mali gracias a la ONG World Vision.

