20 oct 2017

Una foto con una paella y el Rey Emérito como elementos destacables ha sido protagonista esta semana. Y lo ha sido porque ha provocado que una de las parejas de amigos míticas del panorama nacional se hayan enfadado.

Arévalo acudió al plató de 'Sálvame' ayer por la tarde para explicar qué es lo que ha pasado exactamente entre él y Bertín Osborne a raíz de que el humorista publicara en Twitter esa instantánea que ha alterado la paz entre ellos.

"He venido a hablar porque quiero que sepa el público y la Casa Real que ha sido culpa mía. La foto es muy bonita", comenzaba como en una especie de petición de perdón público. Como dando el primer paso para que a Bertín se le pase el mosqueo y podamos volver a Arévalo acompañándole en 'Mi casa es la tuya'.

El enfado durará un tiempo"

"El enfado durará un tiempo y está amistad por encima siempre, llevamos cinco meses sin hablarnos. Lo de Bertín está ya olvidado. La amistad está por encima de todo y muy pronto estaremos juntos", confesaba.

Jesús Manuel Ruiz añadía a la confesión de Arévalo que "Bertín se queja de que él siempre da y Arévalo no". Y este último se defendía de la acusación: "Somos amigos y compartimos ambos, lo que dice Jesús Manuel no es verdad, es falso. No nos pedimos cosas, hemos trabajado con acuerdo, no hay problemas de otro tipo".

Con la "conciencia tranquila", Arévalo espera poder retomar la normalidad con alguien que para él es como su hermano, próximamente.

