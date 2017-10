Pablo Alborán: "Si criticas a una mujer te estás criticando a ti mismo"

22 oct 2017 Raquel Peláez / XLSEMANAL

Este domingo, Pablo Alborán protagoniza una entrevista en exclusiva en XLSemanal. El artista, que ha permanecido tres años alejado de las escenarios, confiesa que “necesitaba ese parón para asimilar todo lo que me había pasado en estos años y plantearme hacia dónde debía ir”.

El artista, que protagoniza la portada de la revista esta semana, explica que durante este tiempo de desconexión su familia ha sido muy importante. “En esta etapa, mi familia me ha cuidado mucho. Necesitaba volver a la normalidad y escucharme a mí mismo un poco más”.

Sobre su relación con los fans y los efectos de la popularidad, Pablo Alborán confiesa que “las fotos con el móvil me parecen guay. Me molesta más que me siga un paparazi y casi provoque uin accidente”.

