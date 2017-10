Cristiano Ronaldo, infiel a Georgina con una joven de 21 años

25 oct 2017

Cristiano Ronaldo vive un dulce momento personal y profesional. Acaba de recibir el premio The Best FIFA 2017, su novia está a punto de dar a luz al que será su cuarto hijo y, según los rumores, planea su boda para el próximo verano.

Ahora, hay quien planea arruinar su felicidad. Natacha Sofía, una joven portuguesa de 21 años famosa por su participación en un programa de búsqueda del amor similar a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', asegura en una revista que tuvo un affaire con Cristiano Ronaldo. Explica que su relación comenzó en las redes sociales.

“Decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay”, explica sobre el rumor que durante años ha acompañado al futbolista.

Su encuentro fue solo por una noche y no han vuelto a tener contacto desde entonces. “Me dio 300 euros para el taxi. Nunca más hablamos, me siento abandonada”, asegura a la publicación.

De momento, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre este asunto y se limita a disfrutar de su día a día.

